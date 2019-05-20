استجابة لمناشدات حقوقية وأسرية.. الإفراج عن معصوم مرزوق ويحيى القزاز وآخرين.. برلمانيون: التحقيق مع أي شخص نظام تطبقه كافة الدول.. وملف حقوق الإنسان لن يكون ورقة ضغط على مصر

الكومى: التحقيق مع أي شخص نظام تطبقه كافة الدول

مارجريت عازر: ملف حقوق الإنسان لن يكون ورقة ضغط على مصر





بعد الإفراج عن معصوم وآخرين:قالت مصادر، إن النيابة العامة، اليوم، أفرجت عن كل من السفير معصوم مرزوق، وعبد الفتاح الصعيدي البنا، والدكتور رائد سلامة، والدكتور يحيى القزاز، و الناشطة نرمين حسين، على خلفية الاتهامات الموجهة إليهم بشأن الإنضمام إلى جماعة محظورة وتكدير السلم والأمن العام، ونشر أخبار كاذبة.وقال مصدر أمني مسئول، إن هذا القرار يأتي استجابة لمناشدات حقوقية ومطالبات مختلفة واستغاثات أسرية، طالبت بإخلاء سبيل المتهمين، وبعد التنسيق المشترك بين أجهزة الأمن والنيابة العامة بالقضية، حيث برأت المتهمين من التهم المنسوبة إليهم، مبينًا أن الإفراج عن المتهمين سيكون في غضون ساعات.وأضاف المصدر، أن "إخلاء سبيل هؤلاء المتهمين يعتبر خطوة هامة في سبيل تحقيق العدالة الجادة".وقال مصدر سياسى آخر، إن قرار الإفراج عن المتهمين، له بالغ الأثر في صفوف المعارضة والنشطاء السياسيين وسيحرك الآفاق بشأن النظر مجددًا إلى ما يثار من اتهامات للحكومة بشأن موقفها من المختلفين معها سياسيًا.وفى هذا الشأن قال النائب محمد الكومي، عضو مجلس النواب، إن قرار النيابة العامة بالإفراج عن السفير معصوم مرزوق وعبد الفتاح الصعيدي البنا، والدكتور رائد سلامة، والدكتور يحيى القزاز، و الناشطة نرمين حسين، على خلفية الاتهامات الموجهة إليهم بشأن الانضمام إلى جماعة محظورة وتكدير السلم والأمن العام، ونشر أخبار كاذبة، دليلا قاطعا على أن مصر دولة قانون.وتابع الكومي خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه من حق الدولة المصرية تطبيق القانون كباقي الدول والتحقيق مع أي شخص تحت قاعدة قانونية مفادها "أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته"، وعندما لا تثبت إدانته يتم إخلاء سبيله، مشيرا إلى قيام العديد من الدول بالتحقيق مع الأشخاص المشتبه بهم فى قضايا ما كتحقيق الولايات المتحدة مع العديد من الأفراد على خلفية أحداث 11 سبتمبر وتفجير برج التجارة العالمى.وأضاف: أنه هناك بعض المنظمات المأجورة تحاول التصيد للدولة المصرية الادعاءات الكاذبة والترويج لها من إجل تشويه صورتها تحت ملف حقوق الإنسان، ولكن الدولة تعي تماما مخططات هذه المنظمات التي تدعمها بعض الدول المعادية لمصر وعلى رأسها قطر وتركيا لعرقلة مسيرة التنمية والتقدم التى تحققها القاهرة فى كافة المجالات.وأوضح: أن ملف حقوق الإنسان هو العصا التى تحاول استخدامها الدول المعادية لمصر لابتزازها ولكن الداني والقاصي يعلم أن مصر بعد ثورة 30 يونيو، حققت تقدما ملموسا وكبيرا فى ملف حقوق الإنسان وأصبحت تنظر إليه بمفهومه الشامل، مؤكدا أن الدولة هذه الفترة وصلت فى هذا الملف لمستويات مقبولة مقارنة بدول العالم المتقدمة فى هذا الملف.وتابع قائلا:" كل قسم شرطة وسجن حاليا به ضابط من قطاع حقوق الإنسان وكل السجون مفتوحة أمام أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان التي تقوم باستمرار بزيارات مفاجئة لهذه الأماكن للتأكد من مراعاة حقوق الإنسان"، مؤكدا أنه حال حدوث إى تجاوزات ضد المواطن المصرى يتم فورا مجازاة من قام بها بناءً على القانون مهما كانت مكانة هذا الشخص.ومن جانبها أكدت النائبة مارجريت عازر وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن قرار النيابة العامة بالإفراج عن السفير معصوم مرزوق، وعبد الفتاح الصعيدي البنا، والدكتور رائد سلامة، والدكتور يحيى القزاز، و الناشطة نرمين حسين، على خلفية الاتهامات الموجهة إليهم بشأن الانضمام إلى جماعة محظورة وتكدير السلم والأمن العام، ونشر أخبار كاذبة يدل على أن مصر دولة قانون قبل أى شيء.وأكدت عازر لـ:"صدى البلد"، أن قرار النيابة اليوم يبعث برسالة خاصة للكيانات والمنظمة الدولية مفادها "ملف حقوق الإنسان بمصر لن يكون ورقة ضغط عليها".وتابعت وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان أن ملف حقوق الإنسان بمصر شهد قفزات كبيرة بعد ثورة 30 يونيو، وأصبحت الدولة تنظر إليه بالمنظور الشامل من حيث التعليم والصحة والخدمات وكافة حقوق المواطن، وأصبح هناك اهتمام بالملف فى التعليم وما يتلقاه الطلاب فى هذا الشأن فى المناهج الدراسية إضافة إلى إنشاء وحدات حقوق الإنسان بالوزارات فى كافة المحافظات.