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أخبار العالم

بعد تضامنه مع الثورة.. المجلس العسكري السوداني يؤكد أهمية التعاون مع إريتريا

الإثنين 20/مايو/2019 - 11:41 م
المجلس العسكري السوداني
المجلس العسكري السوداني
أ ش أ
أكد نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، الفريق أول محمد حمدان دقلو، أهمية التعاون المشترك بين السودان وإريتريا لحل القضايا ذات الاهتمام المشترك، معربا عن شكره للقيادة الإريترية وجهود الرئيس الإريتري أسياسي أفورقي واهتمامه بقضايا السودان.

جاء ذلك خلال لقاء نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي، مع وزير الخارجية الإريتري عثمان صالح.

وأوضح وزير الخارجية الإريتري، في تصريح صحفي، أن زيارته والوفد المرافق له للسودان، جاءت للتعبير عن التضامن مع الثورة السودانية، مشيدًا بالدور الكبير الذي قام به المجلس العسكري الانتقالي في الانحياز لمطالب الشعب.

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