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محافظات

بعد الإفطار مع الرئيس.. محمود عويس لـ صدى البلد: أنا في حلم حتى الآن.. فيديو وصور

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 07:09 ص
صدى البلد
محمد عبد الحليم
كان لـ"صدى البلد" السبق في نشر مأساته تحت عنوان "الهروب إلى الظلام.. مرض القمر يحاصر 3 أطفال فى بنى سويف".. على أثرها زاره المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، قبل أن يتم دعوته للإفطار أول من أمس مع الرئيس عبد الفتاح السيسي والاستماع إلى مشكلته ضمن مجموعة من المواطنين من مختلف المحافظات.

"صدى البلد التقى رب الأسرة للمرة الثانية ولكنها بعد استجابة ومقابلة الرئيس له واستضافته وزوجته على مائدة الإفطار في رمضان بمقر إقامته بالأمس.

في البداية وجه محمود عويس أحمد 43 سنة رب الأسرة الشكر لموقع "صدى البلد" الذي كان أول من تناول قصة أبنائه تلاها العديد من المواقع والقنوات الفضائية مما كان له كبير الأثر في استجابة الرئيس واستضافته لـ الأسرة على مائدة إفطاره الخاصة في رمضان.

وقال محمود بدأت الحكاية عندما تلقيت دعوة من رئاسة الجمهورية للإفطار مع الرئيس في البداية توقعت أن أحد يتلاعب بأعصابي أو أحد اصدقائي يمزح معي إلى أن تأكد لي الخبر من أكثر من جهة سيادية وكانت الدعوة لي ولاسرتي بالكامل.

وأضاف: "لظروف أبنائي المرضية اعتذرت عن حضورهم وذهبت أنا وزوجتي فقط وإلى الآن وبعدما لقاء الرئيس وتناولنا الإفطار معه لم نصدق أنفسنا وكأننا في حلم حتى الآن".

وتابع: "الرئيس استمع إلى مشكلتي ومشكلة ابنائي بنفسه وطلب مني إحضارهم ووعد بتكفل علاجهم والتواصل معي أول بأول حتى يتم شفاؤهم إن شاء الله".

وأردف محمود قائلا: "مهما أوصف من مشاعر تجاه الرئيس لم أعطه حقه فلم أكن أتخيل أن يكون بتلك البساطة والإنسانية والروح السمحة".
بعد الإفطار مع الرئيس.. محمود عويس لـ صدى البلد: أنا في حلم حتى الآن.. فيديو وصور
بعد الإفطار مع الرئيس.. محمود عويس لـ صدى البلد: أنا في حلم حتى الآن.. فيديو وصور
بعد الإفطار مع الرئيس.. محمود عويس لـ صدى البلد: أنا في حلم حتى الآن.. فيديو وصور
بعد الإفطار مع الرئيس.. محمود عويس لـ صدى البلد: أنا في حلم حتى الآن.. فيديو وصور
بعد الإفطار مع الرئيس.. محمود عويس لـ صدى البلد: أنا في حلم حتى الآن.. فيديو وصور

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