البحرين: استهداف الحوثيين لمكة وجدة انتهاك خطير لحرمة المقدسات واستفزاز للمسلمين

أعرب مجلس الشورى البحريني عن إدانته الشديدة واستنكاره لقيام "المليشيات الانقلابية الحوثية الخارجة عن القانون والشرعية في اليمن"، بإطلاق صاروخين باليستيين تجاه مكة المكرمة، ومدينة جدة.



ونقلت وكالة الأنباء البحرينية عن مجلس الشورى البحريني قوله إن "هذا العمل الإرهابي يعد خروجا وانتهاكا خطيرا لحرمة المقدسات، واستفزازا لمشاعر المسلمين في كل أنحاء العالم، وهى ممارسة خارجة عن كل المعايير والأخلاق الإنسانية التي تعرفها الشعوب العربية والإسلامية".



وشجب المجلس هذا العمل المشين، داعيا البرلمانات والمجالس التشريعية والمنظمات الأهلية في البلاد العربية والإسلامية والدولية إلى اتخاذ موقف ضد هذا العمل الإرهابي الخطير الذي لا يمكن السكوت عنه، كونه يستهدف الأماكن الإسلامية المقدسة ومشاعر المسلمين في كل أنحاء العالم.



وأعرب مجلس الشورى البحريني عن مساندته لكافة الإجراءات والخطوات التي تقوم بها قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية من أجل بسط الأمن وإعادة السلم لليمن، وتمكين الحكومة اليمنية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي من القيام بكافة مهامها.