الكهرباء: لا تخفيف للأحمال والاحتياطي يكفي لسنوات.. فيديو

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إن هناك تطويرا كبيرا فى شبكة الكهرباء، موضحًا أن هناك خطا ساخنا لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بفصل الكهرباء يحمل رقم 121، وكشف أن هناك فرق عمليات لحل أي مشكلة خاصة بالكهرباء.



وأضاف متحدث الكهرباء خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامى أحمد موسى، أنه لن يتم تخفيف الأحمال خلال شهر رمضان المبارك.



كشف عن أن الاحتياطي في الكهرباء يغطي احتياج مصر لسنوات مقبلة.

