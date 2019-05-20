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أخبار العالم

ترحيب سوداني بدعوة العاهل السعودي لعقد قمتين عربية وخليجية

الإثنين 20/مايو/2019 - 11:37 م
الملك سلمان بن عبد
الملك سلمان بن عبد العزيز
أ ش أ
رحبت وزارة الخارجية السودانية، بالدعوة التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، لعقد قمتين عربية وخليجية تسبقان القمة الإسلامية التي تُعقد بمكة المكرمة نهاية الشهر الحالي.

وأشادت الوزارة، في بيان اليوم الاثنين، بالجهود المخلصة والمتواصلة التي تقوم بها السعودية بقيادة الملك سلمان، والرامية لتعزيز السلام في المنطقة، والتضامن العربي والإسلامي .

وأعربت الوزارة عن تطلعها لأن تخرج القمتان بالنتائج المرجوة بما يعود على شعوب المنطقة بالاستقرار .

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