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ثقافة

أبو اليزيد: متحف النسيج المصري يحتوي على المجموعة الأهم في العالم.. صور

الإثنين 20/مايو/2019 - 11:46 م
صدى البلد
علاء المنياوي
قال الدكتور أشرف أبو اليزيد مدير عام متحف النسيج في شارع المعز، إن المتحف يحتوي على مجموعة من القطع الأثرية الأهم في العالم لقدمها وتنوعها واستمراريتها.

وأوضح لموقع صدي البلد أن متاحف النسيج النوعية في العالم معدودة، وعندما افتتح متحف النسيج عام 2010 لم يكن عدد متاحف النسيج في العالم يتجاوز 4، لذلك دائمًا ما يقال عن متحف النسيج أنه ثالث متحف في العالم.

وقال:عدد القطع النسيجية في المتحف 1000 قطعة، نصفهم في العرض ونصفهم في المخازن، وهذه مجموعة تم انتقائها بعناية شديدة جدًا وتم تنظيمها من خلال عرض متحفي يحكي حضارة مصر عبر العصور من خلال النسيج.

وأوضح أن متحف النسيج المصري متفردًا في امتلاكه مجموعة نادرة من قطع كسوة الكعبة، كما أنه يحوي بين جدرانه مفردات فن السيرما، والذي به كان يتم تصنيع هذه الكسوة.
أبو اليزيد: متحف النسيج المصري يحتوي على المجموعة الأهم في العالم.. صور
أبو اليزيد: متحف النسيج المصري يحتوي على المجموعة الأهم في العالم.. صور
أبو اليزيد: متحف النسيج المصري يحتوي على المجموعة الأهم في العالم.. صور
أبو اليزيد: متحف النسيج المصري يحتوي على المجموعة الأهم في العالم.. صور
أبو اليزيد: متحف النسيج المصري يحتوي على المجموعة الأهم في العالم.. صور
أبو اليزيد: متحف النسيج المصري يحتوي على المجموعة الأهم في العالم.. صور
أبو اليزيد: متحف النسيج المصري يحتوي على المجموعة الأهم في العالم.. صور
أبو اليزيد: متحف النسيج المصري يحتوي على المجموعة الأهم في العالم.. صور
أبو اليزيد: متحف النسيج المصري يحتوي على المجموعة الأهم في العالم.. صور
أبو اليزيد: متحف النسيج المصري يحتوي على المجموعة الأهم في العالم.. صور

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