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فن

روتانا تطرح تذاكر حفل عيد الفطر لـ أسماء لمنور وعبدالله الرويشد

الإثنين 20/مايو/2019 - 11:42 م
أسماء لمنور وعبدالله
أسماء لمنور وعبدالله الرويشد
سعيد فراج
طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات تذاكر حفل عيد الفطر المرتقب في الكويت بين الفنان الكويتي عبدالله الرويشد والفنانة المغربية أسماء لمنور.

وتلتقي أسماء لمنور مع عبدالله الرويشد في حفل غنائي على مسرح مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، يوم الخميس 5 يونيو، تحت شعار جلسات عيد الفطر بالكويت.

يذكر أن آخر أعمال أسماء لمنور الفنية كان ألبوم «أوساط النجوم 2019» ويضم الألبوم 15 أغنية متنوعة هي: «كل يوم، الحب نعمة، أوساط النجوم، الظروف، أزهم عليه، أخطيت، صنم، تبسم، ششش، أفا والله، سين وجيم، حرقة الظنا، فكر أكثر، يا محترم».

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