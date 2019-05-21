حوافز لمن سينتقل للإقامة بها.. رئيس الوزراء يكشف تفاصيل جذب التنمية في سيناء.. وبرلمانيون: توفير وحدات سكنية بأسعار رمزية ضرورة.. ورقة رابحة للقضاء على الإرهاب

اقتصادية البرلمان تطالب بوجود مجتمع من الخدمات لاستقبال المواطنين بسيناء

صناعة البرلمان: سيناء تشهد نقلة كبيرة بجميع المجالات

برلماني: الدولة جادة في تعمير سيناء و استغلالها للصالح العام





شهدت الآونة الأخيرة خطوات قوية من جانب الدولة لتنمية سيناء التي تمثل البقعة الغالية من أرض الوطن بشكل متكامل وإيجاد عناصر جذب للتنمية والإقامة في سيناء.





وتمثلت هذه الخطوات في حرصها على المتابعة الحثيثة لخطة تنمية سيناء وسعي الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس النواب من خلال عقد اجتماعًا موسعًا لبحث الموقف التنفيذي لـ خطط ومشروعات التنمية في شبه جزيرة سيناء، بحضور وزراء: التضامن الاجتماعي، والاستثمار والتعاون الدولي، والموارد المائية والري، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتنمية المحلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظي جنوب وشمال سيناء، ومساعد وزير الدفاع، وممثل عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ورئيس جهاز تنمية سيناء، ورئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومسؤولي عدد من الجهات.





وأوضح الدكتور مدبولى أن هناك عددًا من الجهات المختلفة تقوم بتنفيذ مشروعات تنموية في سيناء، ويتم التنسيق فيما بينها؛ بهدف الإسراع في أعمال التنمية في سيناء، مشيرًا إلى أن هناك مدنًا جديدة تُنفذ في سيناء، سواء مدينة " سلام" أو "بئر العبد الجديدة"، وهذه المدن وغيرها من المدن ستمثل رأس حربة للتنمية في سيناء.





وحول هذا الأمر طالب هشام عمارة عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بضرورة وجود مجتمع متكامل من الخدمات لاستقبال المواطنين بسيناء، وذلك من خلال إنشاء أسواق ومستشفيات ومدارس وجامعات وتوفير جميع الخدمات الضرورية للعيش بها.





وأضاف "عمارة" في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن أي شباب باي دولة في العالم يبحثون في المقام الأول على العمل والسكن والخدمات الأخرى، ومشيرًا إلى ضرورة إعطاء هؤلاء الشباب قروض بفوائد قليلة جدًا لإنشاء مشروعات صغيرة أو متوسطة لضمان حياة كريمة لهم وتشجيعهم على الإقامة في سيناء.





وأوضح: أن الدولة عليها مسؤولية تجاه المواطن، حيث أنه اذا قامت بمساعدة الشباب بهذه الطريقة نشاط اقتصادي ضخم مما سيصب في مصلحة المواطن ويزود الناتج القومي من جهة أخرى.





وقال النائب أن بتنفيذ هذه التوصيات ستصبح سيناء بعد 10 سنوات صاحبة أقوى مجتمع من حيث الإنتاج والتواجد البشري وإنتاج زراعي مميز بدون عشوائية وذلك من خلال احدث ما وصلت الية العصور المتطورة.





ومن جانبه ثمن فوزي فتي أمين سر لجنة الصناعة، بمجلس النواب، جهود الحكومة التي تجلت في الحرص على المتابعة الحثيثة لخطة تنمية سيناء البقعة الغالية من أرض الوطن، مؤكدًا أن الدولة تقوم بإنشاء مشروعات ضخمة ومبادرات لتنميتها بشكل كامل.





وأضاف "فتي" في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن سيناء تشهد الفترة الحالية نقلة كبيرة في جميع المجالات، لافتًا إلى أن الدولة قامت بالفعل بعمل خدمات للمواطنين بسيناء من حيث إنشاء مستشفيات ومدارس وجامعات وبنية تحتية لتحفيزهم على الإقامة في منطقة سيناء وتعميرها.





وأشار: إلى أن الشعب المصري شعب عظيم ولديه قدر كبير من الذكاء وسوف يتجه إلى سيناء ويستمتع بهذه الخدمات الراقية التي تليق بهذا الشعب، مؤكدًا على أنه في حال ذهاب المواطنين إلى سيناء سيتم القضاء على الإرهاب بجميع صوره.





وفي السياق ذاته أكد حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الدولة جادة في تعمير سيناء و استغلالها للصالح العام، لافتًا إلى أنه تم بالفعل إنشاء عدد كبير من المدن داخل سيناء فضلا عن إنشاء أكبر محطة تحلية مياه في العالم.





وأضاف "السيد" في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن هناك عدد كبير من المشروعات الضخمة التي تقوم بها الدولة في سيناء التي ستوفر العديد من الفرص العمل وتقضي على نسبة بطالة كبيرة في المجتمع، إضافة إلى إنشاء الجامعات العلمية الضخمة مثل جامعة الملك عبد الله وغيرها لاستقبال الطلاب.



