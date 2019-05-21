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الاستعدادات الطبية لكأس الأمم ..عيادة متخصصة في كل فندق للمنتخبات ومشجعيها والوفود المشاركة

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 08:52 ص
صدى البلد
عبدالصمد ماهر
في إطار حرص الدولة المصرية على الإنتهاء من التنظيم الخاص بكأس الأمم الأفريقية بالصورة التي تليق بالدولة المصرية أعلنت وزارة الصحة والسكان عن خطتها خلال فترة تنظيم البطولة.

حيث كشفت وزارة الصحة والسكان، عن بدء استعدادات الوزارة للتجهيز للتأمين الطبي لفعاليات بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي من المقرر أن تستضيفها مصر الشهر المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا إفريقيًا ومشجعيهم.

وبدأت الوزارة تنسق مع وزارة الشباب والرياضة، والجهات المعنية في الدولة لمعرفة المحافظات التي من المقرر أن تستضيف فعاليات البطولة، والفنادق والأماكن المقرر أن تضم المنتخبات الإفريقية المشاركة في "كأس الأمم"، ومشجعيها، بهدف تأمينها طبيًا بشكل كامل.

وأشارت: إلى تشكيل لجنة فنية متخصصة من مختلف الجهات بالوزارة، لوضع خطة التأمين الطبي لفعاليات البطولة بمختلف جوانبها حتى تقدم خدمة على أعلى المستويات العالمية للمشاركين بفعاليات البطولة.

وأكدت الوزارة إن "اللجنة"، ستضم ممثلين عن هيئة الإسعاف المصرية، والإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة، وقطاع الطب الوقائي بالوزارة، ومديري مديريات الشؤون الصحية في المحافظات التي من المقرر أن تستضيف فعاليات "كأس الأمم الإفريقية".

وتابعت الوزارة أنه سيتم عقد غرفة عمليات مركزية بالتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية للحكومة في رئاسة مجلس الوزراء، وبالتعاون مع غرف عمليات الجهات المعنية لمتابعة فعاليات البطولة قبيل بدء فعالياتها، على أن يتم انعقاد غرف عمليات فرعية بمدريات الشؤون الصحية بالمحافظات التي سيتم تنظيم البطولة بها.

واوضح بيان الوزارة أن غرف العمليات ستتابع وترصد أي حالات مرضية سواء فردية أو جماعية بين الفرق المشاركة بالبطولة أو الوفود المشاركة في فعالياتها أو المشجعين، مع متابعة وتنسيق الجهود لنقلهم إلى أقرب منشأة صحية حال الحاجة لتلقى خدمات طبية، مع التأكد من تلقيهم أعلى درجات الرعاية الطبية.

وأكد بيان الوزارة أن "خطة التأمين"، ستتضمن إقامة عيادة طبية متخصصة في كل فندق من الفنادق التي تستضيف المنتخبات الإفريقية أو مشجعيها أو الوفود المشاركة بالبطولة.


وفي نفس الإطار تم توجيه قطاع الطب الوقائي ممثل في الإدارة العامة لمراقبة الأغذية، بوضع خطط تفتيشية ورقابية للفنادق التي تستضيف المشاركين بالبطولة، بهدف الاطمئنان لسلامة الأغذية والمشروبات المقدمة لهم، وذلك ضمن خطة الوزارة الدورية في هذا الشأن.

وجهت الوزارة أيضًا الحجر الصحي في مختلف المطارات بتكثيف جهوده الوقائية خلال فترة انعقاد البطولة، كما ستنتشر سيارات الإسعاف بالقرب من الأماكن التي سيتواجد بها المشاركين ب"البطولة".

وخصصت الوزارة مستشفيات إخلاء ضمن "خطة التأمين الطبي"، لنقل أي حالات طارئ أو مرضية من "ضيوف مصر" خلال البطولة إليها، مع رفع درجة الاستعداد بتلك المستشفيات، والتأكد من توافر جميع احتياجاتها.

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