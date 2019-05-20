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رياضة

رحيل دياز عن بيراميدز وارد.. مرشح للتدريب في باراجواي

الإثنين 20/مايو/2019 - 11:43 م
الأرجنتيني رامون
الأرجنتيني رامون دياز
محمد رشاد
بات على الأرجح رحيل الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، عن الإدارة الفنية للفريق عقب نهاية الموسم الجاري ، وذلك عقب سلسلة التعادلات الأخيرة في الدوري الممتاز ونهاية آمال المنافسة على اللقب، بعدما كان قد تغلب على القطبين الأهلي والزمالك بنتيجة 1-0 .

وذكرت شبكة "فوكس سبورت" أن دياز، صار على طاولة المرشحين لتولي منصب المدرب في فريق سيرو بورتينيو، المنتمي للدوري الباراجواي، بعد انفصال الفريق الأخير اليوم الإثنين عن مدربه الإسباني فيرناندو خوبيرو الذي كان يشغل هذا المنصب خلال الموسم الجاري.

دياز (59 عاما) ليس غريبا على باراجواي، إذ قاد منتخبها الوطني بين عامي 2014 و2016، وشارك معه في نسختين لـ كوبا أمريكا.

سيرو بورتينيو أنهى مرحلة "أبيرتورا" من الدوري في باراجواي بالمركز الثاني، ومن المنتظر أن تنطلق مرحلة "كلاوسورا" في شهر يوليو المقبل.

المدرب الأرجنتيني حضر لتدريب بيراميدز في فبراير الماضي، وقاده في 11 مباراة حتى اللحظة، محققا الفوز في 7 مباريات، بالإضافة إلى 3 تعادلات وهزيمة واحدة.

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