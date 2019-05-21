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برلمان

مناقشة 7 مشروعات قوانين في تشريعية النواب.. غدا

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 08:00 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
تناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، فى اجتماعها،غد "الأربعاء"، 7 مشروعات قوانين محالة من الحكومة إلى البرلمان بشأن تعديل قوانين سلك القضاء، اتساقا مع مواد الدستور الجديدة التي تم إقرارها في التعديلات الأخيرة.

وتشمل مشروعات القوانين تعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا، وتعديل بعض أحكام قانون هيئة قضايا الدولة، وتعديل بعض أحكام قانون هيئة النيابة الإدارية، وتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري، وتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية، وتعديل قانون مجلس الدولة، وتعديل قانون المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية.

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