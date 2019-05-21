محافظ الدقهلية يستقبل الفرماوي ويهنئه بتوليه مهام السكرتير العام المساعد

​استقبل الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية سعد الفرماوي رئيس مركز ومدينة المنصورة السابق وهنأه بتوليه مهام وظيفته الجديدة والعمل سكرتيرا عاما مساعدا للمحافظة خلفا للواء أحمد رأفت الذي بلغ السن القانونية.



وأكد شاروبيم أننا جميعا نسعى لتقديم أفضل ما لدينا لتلبية احتياجات ومطالب المواطنين مهما اختلف موقع العمل الذي نقوم به وأن جميع أعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة لهم كل التقدير على جهودهم للنهوض بقطاعات الخدمات بالمحافظة.



وأشاد محافظ الدقهلية بجهود الفرماوي كرئيس مدينة سابق في أكثر من مكان وطلب منه استمرار العمل بالكفاءة المطلوبة وبذل المزيد من الجهد لتحقيق طموحات المواطنين.



ومن جانبه أكد سعد الفرماوي السكرتير العام المساعد الجديد للمحافظة أنه لن يتوانى في عمله في سبيل تحقيق وتوفير الخدمات المطلوبة وأنه جزء لا يتجزأ من الجهاز التنفيذي يعمل معهم ونسعى جميعا إلى تلبية المطالب وتوفير الاحتياجات للمواطنين كافة.