ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ثقافة

فرقة مطروح للفنون الشعبية تتألق على مسرح الصحفيين

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 06:36 ص
صدى البلد
عبدالوكيل ابوالقاسم
نظمت لجنة النشاط بنقابة الصحفيين عرضًا فنيًا لفرقة مطروح للفنون الشعبية على مسرح الصحفيين مساء امس.

قال حسين الزناتى السكرتير العام المساعد رئيس لجنة النشاط ،إن مسرح النقابة شهد مساء أمس عرضًا فنيًا لفرقة مطروح للفنون الشعبية وذلك بعد موافقة وزيرة الثقافة الدكتورة ايناس عبد الدايم والدكتور احمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة على إقامة ٤عروض فنية فى شهر رمضان لفرق الفنون الشعبية التابعة للهيئة للعامة لقصور الثقافة تم تنظيم حفلين منهما لفرقتى العريش و سوهاج للفنون الشعبية وذلك يومى ١١ و ١٣ رمضان، ويتبقى عرضا اخر بعد عرض فرقة مطروح للفنون الشعبية يوم 18 من رمضان لفرقة بورسعيد للفنون الشعبية.

وأضاف أن هذه العروض تأتى على أثر التعاون المثمر مع وزارة الثقافة والهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور عواض الذى لا يألوا جهدًا فى تقديم الفن الراقى الهادف للصحفيين وأسرهم وذويهم بالمجان على مسرح نقابة الصحفيين الذى تحول فى الفترة القليلة الماضية الى منارة جديدة لتقديم الفن الراقى والقيام بدوره التوعوى المنوط به .

وأضاف الزناتى ان الزميل الكاتب الصحفى ايهاب شام كان له دور كبير فى الاتفاق الذى جرى بين هيئة قصور الثقافة ونقابة الصحفيين لتقديم هذه العروض على مسرحها .

ترشيحاتنا

تعرف على موعد زيادة أسعار فواتير وشرائح الكهرباء.. فيديو

هشم رأسه بالفأس.. جزار بالفيوم يقتل والده لمعايرته له على تناول المخدرات

زارتها في المنزل.. إسعاد يونس تطمئن جمهور سهير البابلي على حالتها الصحية.. فيديو

رسالة من رئيس المجلس العسكري السوداني إلى الرئيس السيسي

داود: الصيام كفارة لـ4 معاصي وبه يغفر الله لك ذنوب سنة كاملة في رمضان

دعا الخطيب لحضور نهائي الكونفدرالية.. رئيس الزمالك يفتح النار على جروس وعبدالحفيظ

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ننشر تفاصيل حادث أحمد ياسر ريان .. صور

امم افريقيا .. خطوات التسجيل على موقع تذكرتي بسهولة لـ حضور جميع المباريات

إطلالات أميرية.. درة تخطف الأنظار على السجادة الحمراء فى مهرجان كان.. صور