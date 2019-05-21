فرقة مطروح للفنون الشعبية تتألق على مسرح الصحفيين

نظمت لجنة النشاط بنقابة الصحفيين عرضًا فنيًا لفرقة مطروح للفنون الشعبية على مسرح الصحفيين مساء امس.



قال حسين الزناتى السكرتير العام المساعد رئيس لجنة النشاط ،إن مسرح النقابة شهد مساء أمس عرضًا فنيًا لفرقة مطروح للفنون الشعبية وذلك بعد موافقة وزيرة الثقافة الدكتورة ايناس عبد الدايم والدكتور احمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة على إقامة ٤عروض فنية فى شهر رمضان لفرق الفنون الشعبية التابعة للهيئة للعامة لقصور الثقافة تم تنظيم حفلين منهما لفرقتى العريش و سوهاج للفنون الشعبية وذلك يومى ١١ و ١٣ رمضان، ويتبقى عرضا اخر بعد عرض فرقة مطروح للفنون الشعبية يوم 18 من رمضان لفرقة بورسعيد للفنون الشعبية.



وأضاف أن هذه العروض تأتى على أثر التعاون المثمر مع وزارة الثقافة والهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور عواض الذى لا يألوا جهدًا فى تقديم الفن الراقى الهادف للصحفيين وأسرهم وذويهم بالمجان على مسرح نقابة الصحفيين الذى تحول فى الفترة القليلة الماضية الى منارة جديدة لتقديم الفن الراقى والقيام بدوره التوعوى المنوط به .



وأضاف الزناتى ان الزميل الكاتب الصحفى ايهاب شام كان له دور كبير فى الاتفاق الذى جرى بين هيئة قصور الثقافة ونقابة الصحفيين لتقديم هذه العروض على مسرحها .