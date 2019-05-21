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ثقافة

مدير متحف قصر المنيل: الأمير ورث حبه للخير عن أم المحسنين

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 03:22 ص
صدى البلد
علاء المنياوي
كشف د.ولاء الدين بدوي مدير عام متحف قصر المنيل طقوس الأمير محمد علي توفيق صاحب القصر في شهر رمضان، مشيرا إلى أن الأمير كان محبا للفقراء، وورث هذا عن والدته أمينة هانم الهامي الملقبة بأم المحسنين، والتي عرفت بهذا اللقب لكثرة أعمال الخير التي قامت بها لرفع معاناة العيش عن كثير من أبناء الشعب الكادح.

وتابع مدير عام المتحف:وبالتبعية فقد ورث منها إبنها محمد علي توفيق حب الخير في السر والعلن،وكان عندما يأتي رمضان مثل كثير من الأمراء و المقتدرين، يقوم بعمل ولائم وموائد إفطار للفقراء والصائمين،وكان الأمير حريصا بنفسه على متابعة الأطعمة والمشروبات المقدمة لضيوف الرحمن في هذا الشهر العظيم،كما كان يخرج كثيرا من الصدقات للمحتاجين وذي الحاجة.

وتابع قائلا: كما كان حريصا على ملازمة الشيوخ الكبار وشيوخ الأزهر والطرق الصوفية، لأنه كان صوفي في طقوسه الدينية،خاصة أنه كان محبا لآل بيت رسول الله وهو ما ورثه من والدته أم المحسنين،كما أن الأمير كان حريصا على أداء مناسك العمرة والحج.

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