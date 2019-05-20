اسعار شرائح الكهرباء الجديدة .. مؤتمر صحفى لإعلانها غدا

تعلن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، غدا الثلاثاء، الزيادة الجديدة فى اسعار شرائح الكهرباء الجديدة، التى سيتم تطبيقها بدءا من يوليو المقبل.



وتولي الوزارة اهتمامًا كبيرًا بجموع المواطنين، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل، فيما يتعلق بـ اسعار شرائح الكهرباء الجديدة وكانت الوزارة أعلنت عن مد فترة رفع الدعم التى كان مقررا نهايتها هذا العام، تنفيذا لخطة الحكومة برفع الدعم عن الكهرباء بحلول 2021 /2022.



وأكدت الوزارة أن الزيادات التى سيتم الإعلان عنها غدا لـ اسعار شرائح الكهرباء الجديدة بسيطة وموحدة على جميع المناطق.