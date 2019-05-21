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جورج قرداحي يسلم عايدة إسماعيل 100 ألف جنيه بالغربية في اسم من مصر.. فيديو

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 12:26 ص
صدى البلد
توك شو
استهل الإعلامي الكبير جورج قرداحي، تقديم برنامجه "اسم من مصر"، المذاع عبر قنوات "on e"، و"cbc"، و"الحياة"، بتسليم جائزة بقيمة 100 ألف جنيه للفائز الحاجة عايدة إسماعيل حسن كفر المنشى بمحافظة الغربية.

البرنامج يعد مسابقة فى الشكل، لكن فى المضمون سيكتشف المشاهد أنها مسابقة سهلة جدًا، حيث يبدأ "جورج" فى سرد قصة حياة وأعمال وإنجازات شخصية دون ذكر اسمها، وفى نهاية الحلقة يعرض 3 أسماء يختار منهم المشاهد اسم صاحب القصة التى وردت فى الحلقة، ويوميًا سيكون هناك فائز بجائزة قيمتها 100 ألف جنيه، حيث يذهب "جورج" إلى الفائزين فى بيوتهم ويسلمهم الجائزة بنفسه.

أما فى المضمون، فهذا البرنامج تم إعداده لـ فترة تكريمية رمضانية لـ شخصيات مصرية رفعت اسم مصر فى الأعالى، من خلال ما حققته فى حياتها من تميز وإبداع وعبقرية، ويختار كل يوم اسم أضاء فضاءات مصر والعالم بعلمه أو بفنه أو بأدبه أو بثقافته أو بشعره أو بتفوقه، فمصر غنية ليس فقط بنيلها وأرضها وحضارتها، بل هى الأغنى بأبنائها الذين حفروا اسمها بحروف من ذهب فى التاريخ الإنسانى.

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