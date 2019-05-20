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رياضة

المركز الأولمبي يستضيف المعسكر المغلق لمنتخب آنسات السلة .. صور

الإثنين 20/مايو/2019 - 11:51 م
آنسات منتخب السلة
آنسات منتخب السلة
حسن العمدة
يستضيف المركز الأوليمبى لتدريب الفرق القومية بالمعادى المعسكر التدريبي المغلق لمنتخب مصر لآنسات كرة السلة تحت 16 سنة الذي يستعد للمشاركة في البطولة الإفريقية برواندا.

ويتكون الجهاز الفني لمنتخب السلة من: على هاشم المدير الفني وعمرو عاصم مدربًا عامًا، وكريم إسماعيل مدرب، ودكتور أحمد إبراهيم مخططا للأحمال، ودكتورة هالة حسام أخصائي نفسي، ودكتورة أسماء سيد وكل من كابتن آلاء خالد وآلاء مصطفى إداري الفريق.
المركز الأولمبي يستضيف المعسكر المغلق لمنتخب آنسات السلة .. صور
المركز الأولمبي يستضيف المعسكر المغلق لمنتخب آنسات السلة .. صور
المركز الأولمبي يستضيف المعسكر المغلق لمنتخب آنسات السلة .. صور
المركز الأولمبي يستضيف المعسكر المغلق لمنتخب آنسات السلة .. صور

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