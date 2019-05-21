حسن الرداد: أحب المغامرات وأخشى الموت قبل الاستعداد للقاء ربي .. فيديو

نجح الفنان حسن الرداد، في اجتياز مراحل عبور "السرداب" مع الإعلامية رشا الخطيب، عبر قناة المحور، بداية من مرحلة البحث عن السبائك الذهب، مرورا بأسد والثعابين، نهاية بدخول القصر.



وقال الرداد، خلال البرنامج، إنه يحب التحديات والمغامرات، ولا يخشى الأماكن المرتفعة، ولكن يخشى الموت مثل كل الناس، لأن الشخص لا يكون مستعدا للقاء ربه.



وأشار إلى أنه ينتمي لبرج الجدي، وطموح جدا، وعملي جدا"، فيما أوضح الرداد أنه يحب مرحلة الطفولة لأنها مرحلة بريئة، أما مرحلة الشباب فتزيد بها المسؤولية كثيرا، بينما تعد مرحلة الشيخوخة مرحلة عودة لمرحلة الأطفال مرة أخرى.