تفاصيل افتتاح أول وحدة لعلاج الإدمان والتدخين بمستشفيات بنها الجامعية.. صور

افتتحت مستشفيات بنها الجامعية أول وحدة لعلاج التدخين والإدمان بالقليوبية والوحدة الجديدة تم افتتاحها برعاية الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها والدكتور مصطفى القاضي عميد كلية طب بنها وتحت إشراف الدكتورة نيرمين عدلي رئيس قسم الطب الشرعي والسموم بطب بنها.



وأكد الدكتور مصطفى القاضى أهمية هذه الوحدة فيما تقدمه من خدمات متميزة، فهي الأولى من نوعها في محافظة القليوبية، كما اكد ايضا على الدعم الكامل لتسهيل ما تقدمه هذه الوحدة.



وأشار: إلى أن هذه الوحدة هي أول عيادة متخصصة تضم نخبة من الأطباء والاستشاريين لعلاج التدخين والادمان بمحافظة القليوبية، حيث يتم العمل بها يومي الاثنين والأربعاء من كل أسبوع من الساعة التاسعة صباحا إلى الواحدة مساءا.



من جانبه أكد الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها أن إدارة الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالمستشفى الجامعي ودعمها، لاستمرار تقديمها خدمة طبية وتعليمية متميزة، خاصة أن المستشفى تقدم خدماتها ليس لأهالي القليوبية فقط، ولكن لعدد من المحافظات المجاورة.



وقال السعيد، إن أولى جولاته التفقدية في أول يوم عمل له بجامعة بنها كانت في المستشفى الجامعي كانت باعتباره واجهة الجامعة الأولى للمجتمع



وأضاف رئيس جامعة بنها، عن إنشاء أول مركز تميز متكامل للكشف المبكر عن سرطان الثدي وعلاجه داخل مستشفى بنها الجامعي مشيرا الى أن المركز الجديد يعد أول وحدة متنقلة على مستوى الجامعات المصرية للكشف المبكر عن سرطان الثدي وسوف تكون مجهزة بالكامل لخدمة محافظة القليوبية ومحافظات الدلتا المجاورة.



من جانبه قال الدكتور حسين المغربى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إطلاق مبادرة لإجراء المسح الطبى الشامل لطلاب المدن الجامعية بشبرا ومشتهر وطوخ وبنها، تتضمن الكشف عن أمراض القلب والضغط والسكر وغيرها من الأمور المتعلقة بصحة الطلاب.



وقال المغربى إن مجلس إدارة المدن الجامعية ناقش خلال جلسته الأخيرة بحضور الدكتور جمال سوسة المشرف العام على المدن الجامعية ومشرفين المدن إطلاق المبادرة بالتنسيق مع الإدارة الطبية بكل مدينة وتشمل المبادرة المسح الطبى الشامل واجراء الفحوصات الطبية لـ 1800 طالب وطالبة بالمدن.



وأشار المغربى إلى أن المجلس شهد لأول مرة فى الجامعة مشاركة وحضور ممثلين عن طلاب المدن بجامعة بنها الذين عرضوا آرائهم حول بعض الأمور المتعلقة بزملائهم طلاب المدن ومناقشة بعض الموضوعات الخاصة بالإقامة والتغذية خلال شهر رمضان، وتم التأكيد على توافر الوجبات بكميات كافية مع الالتزام بجودتها، وكذلك التأكيد على المشرفين بمشاركة الطلاب الإفطار ومتابعة أحوالهم يوميا وتذليل أي صعوبات تواجههم.



وأكد نائب رئيس الجامعة أن الاجتماع استعرض أيضًا البروتوكولات المقدمة من مركز السموم بمستشفى بنها الجامعى ووزارة الصحة لإجراء عددا من التحاليل الطبية الأخرى بدءًا من العام الدراسي القادم لطلاب المدن ليس فقط المخدرات، ولكن التى تؤكد سلامة الكلى والقلب وغيرها من الأمور التى من شأنها أن نطمئن على صحة أبنائنا الطلاب.

