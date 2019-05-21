ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

موقف مصر ثابت من وحدة البلاد.. مساعد وزير الخارجية يلتقي وزير الدولة الصومالي

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 04:30 ص
صدى البلد
محمد وديع ومحمود نوفل
استقبل السفير أبو بكر حفنى محمود مساعد وزير الخارجية للشؤون الإفريقية، أمس الاثنين، عبد القادر شيخ إبراهيم وزير الدولة الصومالي لشؤون رئاسة الجمهورية؛ بحضور السفير الصومالي بالقاهرة ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون القرن الأفريقى، وتم التأكيد على الموقف المصري الثابت حول وحدة وسلامة واستقرار الأراضى الصومالية ومواصلة تعزيز العلاقات التاريخية بين البلديّن فى شتى المجالات خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك فى إطار متابعة نتائج الزيارة التى قام بها نائب وزير الخارجية إلى الصومال أوائل الشهر الجاري لدعم العلاقات المشتركة بين البلديّن.

كما تم استعراض نتائج الزيارات المتعددة التى قامت بها وفود رسمية مصرية الى مقديشيو وسبل البناء عليها خلال الفترة المقبلة.

وأكد الوزير الصومالى على تقدير الصومال والشعب الصومالي للعلاقات المتميزة التى تربط الشعبيّن الشقيقيّن وتطلُّع بلاده إلى تعزيز العلاقات مع مصر خلال الفترة القادمة.

ترشيحاتنا

لأول مرة.. مصر تتفوق على العالم بـ فيديو لـ الكرة الأرضية بتقنية 4K

بسبب سلوك أنقرة.. السعودية تحذر من السياحة والاستثمار في تركيا.. تفاصيل

أول رد فعل من محمد صلاح بعد وصوله إلى مقر معسكر ليفربول بـ إسبانيا

أحمد موسى تعليقا على تصدي السعودية لـ صواريخ موجهة نحو مكة المكرمة: يا للهول

سوق السيارات المستعملة.. أسعار كيا سبورتاج بعد زيرو جمارك.. فيديو

البحوث الإسلامية تكشف عن أكثر وقت يُستحب فيه دعاء الله فى رمضان

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ننشر تفاصيل حادث أحمد ياسر ريان .. صور

امم افريقيا .. خطوات التسجيل على موقع تذكرتي بسهولة لـ حضور جميع المباريات

إطلالات أميرية.. درة تخطف الأنظار على السجادة الحمراء فى مهرجان كان.. صور