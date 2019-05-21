موقف مصر ثابت من وحدة البلاد.. مساعد وزير الخارجية يلتقي وزير الدولة الصومالي

استقبل السفير أبو بكر حفنى محمود مساعد وزير الخارجية للشؤون الإفريقية، أمس الاثنين، عبد القادر شيخ إبراهيم وزير الدولة الصومالي لشؤون رئاسة الجمهورية؛ بحضور السفير الصومالي بالقاهرة ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون القرن الأفريقى، وتم التأكيد على الموقف المصري الثابت حول وحدة وسلامة واستقرار الأراضى الصومالية ومواصلة تعزيز العلاقات التاريخية بين البلديّن فى شتى المجالات خلال الفترة المقبلة.



جاء ذلك فى إطار متابعة نتائج الزيارة التى قام بها نائب وزير الخارجية إلى الصومال أوائل الشهر الجاري لدعم العلاقات المشتركة بين البلديّن.



كما تم استعراض نتائج الزيارات المتعددة التى قامت بها وفود رسمية مصرية الى مقديشيو وسبل البناء عليها خلال الفترة المقبلة.



وأكد الوزير الصومالى على تقدير الصومال والشعب الصومالي للعلاقات المتميزة التى تربط الشعبيّن الشقيقيّن وتطلُّع بلاده إلى تعزيز العلاقات مع مصر خلال الفترة القادمة.