بسبب مشاجرة بالرصاص.. طفل الأقصر راح يصلى الفجر فسقط قتيلا

لفظ طفل انفاسه الأخير داخل مستشفى الأقصر الدولى إثر إصابته بطلق ناري في البطن، عن طريق الخطأ اثناء ادائه صلاة الفجر أول امس، وسط مدينة الأقصر.



وكان اللواء طارق علام مدير امن الأقصر قد تلقى اخطارا من مركز شرطة بندر الاقصر يفيد باصابة الطفل "طه محمود عبد الرحمن"، 12 عامًا بطلق نارى وتم تحويله للمستشفى.



وبالتحريات تبين انه فجر يوم الخميس الماضي، كانت هناك خلافات بين شباب من منطقة سكن الدريسة بوسط الأقصر، مع شاب من شارع "حجاج بلي"، حيث قامت مجموعة بحوزتهم سلاح آلي وفرد خرطوش وأسلحة بيضاء، من الطرف الأول، بإعداد كمين للشاب بشارع المطحن، حين ذهابه إلى المسجد لصلاة الفجر، حيث انهالوا عليه بالضرب وعلى اثر ذلك تجمع عدد من الأشخاص لإنقاذ الشاب، ظن أفراد المجموعة أن المنقذين أقارب الشاب، مما دعاهم إلى الفرار واطلاق النيران بشكل عشوائي، الأمر الذي أدى إلى إصابة الطفل اثناء مروره فى نفس الوقت لأداء صلاة الفجر.



تم تحويل الشاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينما تم نقل الطفل في حالة سيئة إلى قسم العناية المركزة بعد اجراء عملية جراحية لإنقاذه، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة.



