ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

بسبب مشاجرة بالرصاص.. طفل الأقصر راح يصلى الفجر فسقط قتيلا

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 07:30 ص
صدى البلد
شمس يونس
لفظ طفل انفاسه الأخير داخل مستشفى الأقصر الدولى إثر إصابته بطلق ناري في البطن، عن طريق الخطأ اثناء ادائه صلاة الفجر أول امس، وسط مدينة الأقصر.

وكان اللواء طارق علام مدير امن الأقصر قد تلقى اخطارا من مركز شرطة بندر الاقصر يفيد باصابة الطفل "طه محمود عبد الرحمن"، 12 عامًا بطلق نارى وتم تحويله للمستشفى.

وبالتحريات تبين انه فجر يوم الخميس الماضي، كانت هناك خلافات بين شباب من منطقة سكن الدريسة بوسط الأقصر، مع شاب من شارع "حجاج بلي"، حيث قامت مجموعة بحوزتهم سلاح آلي وفرد خرطوش وأسلحة بيضاء، من الطرف الأول، بإعداد كمين للشاب بشارع المطحن، حين ذهابه إلى المسجد لصلاة الفجر، حيث انهالوا عليه بالضرب وعلى اثر ذلك تجمع عدد من الأشخاص لإنقاذ الشاب، ظن أفراد المجموعة أن المنقذين أقارب الشاب، مما دعاهم إلى الفرار واطلاق النيران بشكل عشوائي، الأمر الذي أدى إلى إصابة الطفل اثناء مروره فى نفس الوقت لأداء صلاة الفجر.

تم تحويل الشاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينما تم نقل الطفل في حالة سيئة إلى قسم العناية المركزة بعد اجراء عملية جراحية لإنقاذه، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

ترشيحاتنا

مباريات اليوم الثلاثاء 21 مايو .. 5 مواجهات تشعل الدوري المصري

امم افريقيا .. خطوات التسجيل على موقع تذكرتي بسهولة لـ حضور جميع المباريات

ابتسامة محمد صلاح.. رسالة جديدة لنجم ليفربول من معسكر إسبانيا

الزمالك ونهضة بركان.. تعرف على منافذ بيع تذاكر مباراة نهائي الكونفدرالية

لهذا السبب.. السعودية تعلن الطوارئ في مكة المكرمة

رئيس الزمالك يوجه دعوة لمجلس إدارة الأهلي لحضور نهائي الكونفدرالية

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ننشر تفاصيل حادث أحمد ياسر ريان .. صور

امم افريقيا .. خطوات التسجيل على موقع تذكرتي بسهولة لـ حضور جميع المباريات

إطلالات أميرية.. درة تخطف الأنظار على السجادة الحمراء فى مهرجان كان.. صور