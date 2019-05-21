صناعة البرلمان تطالب بتقديم مزيد من الدعم لأصحاب المصانع

أيد فوزي فتي أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، إعفاء الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أصحاب المصانع داخل المناطق الصناعية المعتمدة، من غرامات التأخير عن الفترات المتضمنة للمبادرة.



وأضاف "فتي" في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن أصحاب المصانع في السابق قدموا رخص لكن متأخرة ، ومن واجب الدولة على المواطن توفير المرافق اللازمة للمصانع إضافة إلى سرعة استخراج الرخص لضمان عدم وجود أي غرامات على المصانع.



وأشار أمين سر لجنة الصناعة بالبرلمان إلى أن تقديم مزيد من حزم الدعم لهؤلاء المصانع أمر ضروري لإنشاء صناعة حقيقية بالدولة وليست صناعة شكلية، لافتًا إلى أن الدولة من حقها مراقبة هذه المصانع وتقديم المرافق اللازمة وتوفير بيئة جيدة لهم.



كانت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أعلنت عن إعفاء أصحاب المصانع داخل المناطق الصناعية المعتمدة، من غرامات التأخير عن الفترات المتضمنة لمبادرة الهيئة بشأن مد المهلة القانونية للمصانع التي لا تحمل تراخيص تشغيل أو سجل صناعي دائم حتى نهاية يونيو المقبل.