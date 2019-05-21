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محافظات

محافظ جنوب سيناء يقيم مأدبة افطار جماعي للمشايخ والعواقل والرموز

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 05:30 ص
صدى البلد
ايمن محمد


نظمت محافظة جنوب سيناء، مأدبة إفطار جماعي بمركز دعم المرأة بطورسيناء والذى يتم سنويا خلال شهر رمضان المبارك.

شارك في الأفطار اللواء محمد خريصة، نائب مدير الأمن، واللواء نادر عشماوي، السكرتير العام، وفوزي همام، السكرتير العام المساعد، وأحمد عبد العظيم، رئيس مدينة طور سيناء، ورؤساء المدن ومشايخ وعواقل بدو جنوب سيناء، وعدد من الرموز الدينية الإسلامية والمسيحية، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية والشبابية والنسائية واهالي طور سيناء.

وبعد الإفطاراستمع الحضورالحضور لانشاد ديني قدمه فريق الإنشاد الديني بقصر ثقافة طور سيناء، واشاد المحافظ بالمنشد وقدم مكافآة مالية تشجيعا لهم .

والقي المحافظ كلمة هنأ فيها الحضور واهالي جنوب سيناء بشهر رمضان المبارك وذكري العاشر من رمضان، وقال انه حريص على اقامة هذه المأدبة كل عام لجمع فئات المجتمع في اطار من السماحة والحب، وقدم الشكر لكل المساهمين في التنظيم.
محافظ جنوب سيناء يقيم مأدبة افطار جماعي للمشايخ والعواقل والرموز
محافظ جنوب سيناء يقيم مأدبة افطار جماعي للمشايخ والعواقل والرموز
محافظ جنوب سيناء يقيم مأدبة افطار جماعي للمشايخ والعواقل والرموز

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