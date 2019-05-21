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رياضة

تيجانا يكشف أسباب خسارة الزمالك أمام نهضة بركان.. ويؤكد: ننتظر 70 ألفا بملعب برج العرب

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 12:22 ص
جانب من مباراة الزمالك
جانب من مباراة الزمالك ونهضة بركان
محمد رشاد
كشف إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن أسباب خسارة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بهدف دون رد أمام نهضة بركان المغربي فى مباراة الذهاب لنهائي الكونفدرالية الأفريقية.

وأشار يوسف في تصريحات عبر قناة المحور، إلى ثقته في أن يمتلئ ملعب برج العرب في الإسكندرية، بحضور 70 ألف مشجع في مواجهة الإياب.

وقال يوسف: "غياب التركيز في آخر 5 دقائق من المباراة تسبب في خسارتنا، إلى جانب إهدار عدد من الفرص التهديفية، والطبيعي عندما نهدر سنستقبل أهداف، عمر صلاح لديه ثبات انفعالي كبير جدًا، رغم أنه الحارس الثالث في الفريق لكنه ظهر بشكل جيد لا يختلف عن الحارسين الآخرين".

وأضاف: "كنا نحتاج للتركيز في إنهاء الهجمات وكذلك في آخر 5 دقائق، هذا ما كان ينقصنا في مواجهة نهضة بركان، أعد جماهير الزمالك أن كأس الكونفدرالية لن يخرج من مصر، وأثق في أن ملعب برج العرب سيكون ممتلئا بـ70 ألف مشجع، لا نفكر في السوبر الأفريقي حاليًا، نريد حاليًا التتويج بكأس الكونفدرالية أولًا".

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