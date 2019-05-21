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برلمان

لعدم الوقوع في مصيدة الغرامات.. برلماني يطالب بسرعة استخراج تراخيص المصانع

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 06:01 ص
حسن السيد عضو مجلس
حسن السيد عضو مجلس النواب
حسن رضوان
أكد حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن المصانع أهم العناصر الداعمة للمواطن والدولة ولابد أن تقوم هيئة العامة للتنمية الصناعية بخطوات إيجابية لدعمها بشكل كامل.

وأضاف "السيد" في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن القيادة السياسية هدفها توفير فرص عمل للشباب وزيادة الناتج القومي للدولة وذلك لا يأتي إلا من خلال الصناعة، مشيرًا إلى أنه من الضروري استخراج التراخيص على وجهة السرعة لعدم وقوع أصحاب المصانع في مصيدة الغرامات.

وطالب عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان بضرورة تعاون الجهات المعنية لتوفير المرافق اللازمة للمصانع وتقديم الدعم اللازم من الخدمات الاخري التي تساند هذه المصانع وتعطي لها دفعه إلى الأمام ليعود بالنفع على المواطن من جهة والدولة من جهة أخرى.

كانت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أعلنت عن إعفاء أصحاب المصانع داخل المناطق الصناعية المعتمدة، من غرامات التأخير عن الفترات المتضمنة لمبادرة الهيئة بشأن مد المهلة القانونية للمصانع التي لا تحمل تراخيص تشغيل أو سجل صناعي دائم حتى نهاية يونيو المقبل.

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