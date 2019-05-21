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فن

بداية تونسية لـ الليالي العربية في الأوبرا المصرية

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 01:03 ص
صدى البلد
أحمد إبراهيم
أطلقت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر أولى احتفالات الدول العربية والإسلامية بشهر رمضان علي أرض مصر وجاءت البداية تونسية وبحضور السفير نجيب المنيف.

أحيت المطربة روضة عبد الله بمصاحبة مجموعتها الموسيقية حفلا على المسرح الصغير نقلت خلاله مشاهد من فنون وثقافة بلادها وتغنت بـ جمل يهدر، يا شبابة إلى جانب عدد من اعمالها الخاصة منها اللى فات، انا دنه ، ساعات ، علاش وانادى انادى ، وأبرزت قدرات صوتها العذب باداء رائعة أم كلثوم الف ليلة وليلة التى أطربت بها الجمهور ونالت فى ختامها تقديرًا كبيرًا منهم.

وبالتزامن وعلى المسرح المكشوف ارتحل المنشد على الهلباوى فى جولة بين الأعمال الدينية الشهيرة ومؤلفات الموسيقى العربية حيث قدم رقت عيناه شوقا، كل من يفهم عني ما اقول ، مولاي ، السلام عليك ، ابعت لى جواب ، وحياتك يا حبيبي ، كما قدم من إبداعاته الخاصة التى نجحت فى جذب الجمهور منها علي اي وضع ، مرسال لحبيبتي وليلي طال.

يذكر أن الأوبرا اعتادت تنظيم برنامج حافل خلال شهر رمضان يضم ألوان فنية متميزة إلى جانب ليالى عربية وإسلامية تحتفل خلالها الدول بالشهر المبارك فى مصر.

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