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منع ترسيب المواد الضارة بمحيط المفاصل.. فوائد الصوم لمرضى الروماتيزم

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 08:45 ص
صدى البلد
عبدالصمد ماهر
أثبتت عدة دراسات أن الصيام مفيد في حالات كثيرة من أمراض الروماتيزم فهو يحد من هذه الآلام التي من أهمها الروماتيزم المفصلي الذي يسبب آلاما في أسفل الظهر والفخذ والركبة أو ما يعرف بآلام المفاصل.

ووفقًا لوزارة الصحة البحرينية ، فإن الصوم في شهر رمضان يعد فرصة ذهبية لتنقية الجسم من الشوائب التي تلحق به شرط اتباع نظام صحي وسليم في تناول وجبتي الإفطار والسحور، ولا يخرج مرضى الروماتيزم عن هذه القاعدة اذ يسهم الصيام في منع ترسيب المواد الضارة في محيط المفاصل لأن تراكم هذه المواد هي السبب الرئيسي لهذه الآلام, كما أن الصيام يؤدي إلى زيادة تركيز مادة الأندورفين في الدم والتي تعرف بدورها الفعال في تخفيف الألم مما يحسن من حالة المريض و يؤدي إلى انخفاض ألم المفاصل.

واوضحت الدراسة المنشورة علي موقع الوزارة انه بالإضافة إلى أن أداء العبادات والشعائر الدينية في رمضان تمثل تمارين رياضية حركية، وتحافظ علي ليونة المفاصل وتقلل من التيبس الناتج عن قلة الحركة ونشاط المريض , وفرصة لتخفيف الوزن أو ضبطه لتقليل الضغط على مفاصل الجسم. كما ينبغي الحذر من الأوضاع أو الحركات التي تضع المزيد من الضغوط على المفاصل أو البقاء في وضع واحد لمدة طويلة كوقوف ربات البيوت لساعات طويلة في المطبخ أو النوم لساعات طويلة و عدم الحركة، مع ضرورة المشي يوميا أو أداء بعض التمارين الخفيفة من 30 دقيقة إلي ساعة كاملة قبل الإفطار مباشرة , ففي الحركة بركة في شهر الخير والبركة مع ضرورة تجنب الإجهاد النفسي والضغط العصبي.

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