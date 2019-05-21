ضبط 27 قطعة سلاح نارى فى حملات أمنية خلال 24 ساعة

شنت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية عدة حملات أمنية.



أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 27 قطعة سلاح نارى، و92 قضية مخدرات، و257 دراجة نارية مخالفة، و22302 مخالفة مرورية، و725 مخالفة مرافق، و28 قضية مصنفات، وتنفيذ 40410 حكم قضائى متنوع.



يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .