ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

حملات لضبط المخالفات في محطات المترو والقطارات

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 04:02 ص
المترو
المترو
مصطفى الرماح
شنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات .

أسفرت جهود الحملات عن ضبط 10 قضايا (سرقات عامة ، مخدرات ، سلاح أبيض ، نشل) ، و(1177) قضية فى مجال مكافحة الظواهر الإجتماعية السلبية.

يأتي ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية .

ترشيحاتنا

سنرد بالقوة على أي خطأ.. أقوى تهديد من ترامب إلى إيران

بسبب سلوك أنقرة.. السعودية تحذر من السياحة والاستثمار في تركيا.. تفاصيل

تعرف على موعد زيادة أسعار فواتير وشرائح الكهرباء.. فيديو

أحمد موسى تعليقا على تصدي السعودية لـ صواريخ موجهة نحو مكة المكرمة: يا للهول

العالم على موعد مع الدمار.. إلى أين ستنتهي الحرب التجارية بين أمريكا والصين

ما الفرق بين البيض الأحمر والأبيض وأيهما أفضل من حيث القيمة الغذائية؟

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ننشر تفاصيل حادث أحمد ياسر ريان .. صور

امم افريقيا .. خطوات التسجيل على موقع تذكرتي بسهولة لـ حضور جميع المباريات

إطلالات أميرية.. درة تخطف الأنظار على السجادة الحمراء فى مهرجان كان.. صور