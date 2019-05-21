اتقان العمل وعدم تزويغ الموظفين.. ندوة إعلام في بئر العبد

نظم مجمع إعلام بئر العبد، شمال سيناء، التابع للهيئة العامة للاستعلامات، مساء أمس الاثنين، ندوة حول العمل واهميته للمجتمع بمسجد النور، وحاضر فيها الشيخ محمود عبد المالك، إمام وخطيب باوقاف بئر العبد وحضرها رواد المسجد.





تحدث الشيخ محمود عبد المالك، عن قيمة العمل وكيف أن كل نبى كان له حرفه ، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يعمل بحرفة رعى الأغنام.





وحث الشباب على العمل وعدم التكبر والتعالي ، وضرب أمثله بشباب يسافرون إلى أوروبا ويعملون فى وظائف لا يقبلون العمل بها فى بلدهم.



