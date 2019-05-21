سامح حسين: تعرفت على زوجتي في اللص والكتاب.. وأعشق هذه الممثلة

قال الفنان سامح حسين إن "أكثر ممثلة كنت أحبها من الجيل القديم الفنانة نجلاء فتحي".



وأضاف في برنامج «سيرة الحبايب»، الذي يعر ض على شاشة قناة «TeN» الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد وتشاركه الفنانة جيهان خليل: "زوجتي وسام حامد، حديثة العهد بالأفلام العربي، ولما تعرفت عليها كنت أصور فيلم (اللص والكتاب)".



وتابع: "وزوجتي مكنتش تحب الأغاني العربي، وجرجرتها لتسمع الأغاني القديمة مثل أم كلثوم وشادية وعبد الحليم حافظ".



قال الفنان سامح حسين إن "أول مرة قمت بالتمثيل كان على مسرح الجامعة، وكنا نمثل في كلية حقوق، مسرحية تراجيدي".



وأضاف : "كان دوري في أول مسرحية لي قول جملة واحدة هي (باسم مواطني المدينة) وبعد ما وقولتها لقيت أصحابي يضحكون علي".



وتابع: "يوم عرض المسرحية، وجدت الجمهور وكنت بترعب جدًا من المسرح، نسيت الجملة اللي مفروض أقولها ومعرفتش أجمع أي كلمة خالص، فعملت نفسي أغمي عليه عشان أتفادى الموقف، فالمشهد المفروض يكون تراجيدي فبقى كوميدي جدًا".