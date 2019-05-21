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حوادث

ضبط 1057 قضية تموينية بالمحافظات خلال 24 ساعة

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 06:01 ص
حملات امنية
حملات امنية
مصطفى الرماح
شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة عدة حملات تفتيشية بمديريات الأمن لمتابعت الأسواق .

اسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط (1057) قضية تموينية متنوعة ضبط خلالها (مواد بترولية ، إسطوانات بوتاجاز ، دقيق مدعم، مخالفات مخابز ، سلع تموينية مدعمة ، غش غذائى وغير غذائى ، مخالفات محلات عامة وشهادات صحية ، مخالفة شروط التراخيص ، مخالفات فى مجال اللحوم والطيور، سلع مجهولة المصدر ، سجائر ، أعلاف ، ألعاب نارية ).

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