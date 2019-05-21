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أخبار العالم

الإمارات تكشف حقيقة سقوط طائرة في دبي

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 12:52 ص
الإمارات تكشف حقيقة
الإمارات تكشف حقيقة سقوط طائرة في دبي
قسم الخارجي
نفت الهيئة العامة للطيران المدني الشائعة التي يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص سقوط طائرة اليوم في دبي.

وأكدت هيئة الطيران على أن هذه الأخبار مضللة ولا صحة لها، وعليه تهيب بالجمهور عدم تداول هذه الشائعات، بحسب صحيفة "البيان" الإماراتية.

وشددت الهيئة على أنها المصدر الوحيد لأية معلومات تخص مجال الطيران.

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