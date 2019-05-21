الإمارات تكشف حقيقة سقوط طائرة في دبي

نفت الهيئة العامة للطيران المدني الشائعة التي يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص سقوط طائرة اليوم في دبي.



وأكدت هيئة الطيران على أن هذه الأخبار مضللة ولا صحة لها، وعليه تهيب بالجمهور عدم تداول هذه الشائعات، بحسب صحيفة "البيان" الإماراتية.



وشددت الهيئة على أنها المصدر الوحيد لأية معلومات تخص مجال الطيران.

