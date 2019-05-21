الديهي يكشف خطة الزمر للسيطرة على مبنى الإذاعة والتليفزيون... فيديو

أكد الإعلامي نشأت الديهي، أنه تم القبض على الإرهابي عبود الزمر لتورطه في تنفيذ عملية اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات، وتم الحكم عليه بالسجن 30 عام .



واستنكر "الديهي"، مقدم برنامج "أهل الشر" المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الاثنين، خروج الإرهابي عبود الزمر بعفو شامل إبان حكم الرئيس المعزول محمد مرسي .



وتابع "الديهي" :"بسأل هل من العدل أن من خطط لقتل السادات ، ووصل به الأمر أنه يشتري السلاح من أجل تنفيذ هذه العملية، أنه يخرج الآن و يتحدث في وسائل الإعلام و ينظر، هل هذا يليق بقتل السادات".



وأشار "الديهي"، إلى أن الإرهابي عبود الزمر كان قد وضع خطة لوضع مخدر في "الجاتوة" لكتيبة حراسات الرئيس الراحل السادات خلال العرض الجمهوري، من أجل السيطرة على مبنى الإذاعة والتلفزيون .



وأوضح "الديهي"، أن أتباع الإرهابي عبود الزمر ، قاموا بوضع كمية كبيرة من المخدر في "الجاتوة "الأمر الذي جعله مذاقه مر ولم يتناوله كتيبة الحراسات ، ففشلت الخطة.