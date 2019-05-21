شكل جديد.. طريقة عمل الدجاج الروستو بالأعشاب

يقدم الشيف عاطف على طريقة جديدة لعمل دجاج روستو بالأعشاب بمذاق لا يقاوم وبشكل جديد لتقديم الدجاج الروستو بالاعشاب، و يمد الجسم بالعديد من الفوائد التى تجعلك تحرص على تناول الدجاج الروستو بالأعشاب مرتين أسبوعيا على الأقل .



المقادير لعمل الدجاج الروستو بالأعشاب :



1 دجاج صحيح (حوالي ½ 1 كيلو)

2 ملعقة صغيرة ملح خشن

1 ملعقة صغيرة بشر برتقال

1 كوب جزر، حلقات

2 بطاطس صغيرة أنصاف بالقشر

2 بصل متوسط، شرائح طولية رفيعة

1 كوب كرفس،

1/2 كوب كرات، مكعبات صغيرة

5 فص ثوم صحيح بالقشر

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود مجروش

4 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1 كوب ماء

1 برتقال

2 ملعقة كبيرة بقدونس طازج مفروم

2 ملعقة كبيرة كزبرة طازجة مفرومة

1 ملعقة صغيرة زعتر طازج مفروم



الطريقة لعمل الدجاج الروستو بالأعشاب :



يشطف الدجاج بالماء ويجفف، يترك جانبا.

يسخن الفرن على حرارة 180 درجة مئوية.

يخلط الملح مع بشر البرتقال في وعاء صغير مع الفرك باليد حتى يتشرب الملح من نكهة ولون البرتقال، يُترك جانبًا.

يُخلط الجزر مع البطاطس والبصل و 2/1 كوب من الكرفس والكرات في وعاء عميق.

يضاف الثوم ويُتبل الخليط بالفلفل الأسود، ملعقتان من زيت الزيتون ونصف كمية الملح.

يفرد خليط الخضروات في قالب فرن مستطيل ثم يُضاف الماء.

يعصر البرتقال على الدجاج ثم يُوضع القشر داخله مع باقي كمية الكرفس.

يخلط البقدونس مع الكزبرة والزعتر ويوزع الخليط بحرص تحت جلد الدجاج، ويُدهن بالمتبقي من زيت الزيتون.

يوضع الدجاج فوق الشبكة المعدنية الخاصة بالفرن مباشرة ويُوضع قالب الخضروات على الرف السفلي تحت الدجاج مباشرةً.

يترك الدجاج لمدة ساعة أو حتى تمام النضج.

يقدم ساخنا مع خليط الخضروات .