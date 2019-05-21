أمم إفريقيا.. نجم منتخب غانا يعتزل دوليا قبل إعلان القائمة بأيام.. تفاصيل

أعلن المهاجم الدولي أسامواه جيان، لاعب منتخب غانا اعتزاله اللعب الدولي، وذلك بعد سحب شارة القيادة منه على الرغم من إبلاغه بضمه لقائمة المنتخب الغاني المقرر مشاركتها ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة، المقرر إقامتها في مصر يونيو المقبل.



وكان موقع «غانا سوكر نت» الغاني أكد أن مدرب منتخب النجوم السوداء كواسي أبياه قد أبلغ أسامواه جيان بضمه لقائمة المنتخب الغاني والمقرر إعلانها خلال أيام.



وذكر جيان في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: "لا أستطيع التظاهر بالسعادة، لقد كان لدي استعداد تام للتسبب في إصابة نفسي على الصعيدين الجسدي والنفسي، وذلك خلال السنوات الطويلة التي خدمت فيها منتخب بلادي العظيم غانا وفي جميع المواجهات التي قدمت خلالها أفضل ما لدي على الإطلاق مع الفريق، وظهرت خلالها بكامل قدراتي".



وأكمل: "لقد حملت ألوان علم بلادي على قميص المنتخب الغاني الذي لطالما ارتديته لمدة طويلة شاركت خلالها مع منتخب بلادي في 10 بطولات كبيرة سواء خلال بطولات كأس العالم المختلفة، أو الأولمبياد، أو كأس الأمم الأفريقية، وتحت القيادة الفنية للعديد من المدربين الذي تولوا تدريب المنتخب الغاني".



وواصل: "لقد كنت فخورًا للغاية كوني لاعبًا تحت القيادة الفنية لمدرب المنتخب كواسي أبياه خلال الفترة الماضية، ولقد كنت داعمًا له بشكل كبير في أصعب الظروف، خاصة خلال بطولة كأس العالم في البرازيل عام 2014، وكنت مساندًا له بشكل كبير حتى نثبت للجميع أن مدرب وطني قادر على تحقيق إنجاز كبير بكأس العالم".



وتابع "إن كان قرار المدير الفني للمنتخب بإعطاء شارة القيادة للاعب آخر وأنا في نفس الفريق فأنا أفضل الابتعاد تمامًا".



وختم: "أود أن أعلن عن اعتزالي اللعب الدولي بشكل دائم حتى لا يحدث أية مشاكل بسببي في المنتخب".