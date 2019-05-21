السيستم رجع.. 409 آلاف طالب يمتحنون أحياء أولى ثانوى إلكترونيا عبر التابلت.. والبلطي والفول يثيران حيرة الطلاب

تعليم السويس: امتحانات التابلت 100% بعد تغيير المنصة

تعليم الإسماعيلية: الطلاب أدوا امتحان أحياء أولى ثانوي بسهولة ويسر

أدى طلاب الصف الأول الثانوي أمس، الاثنين، امتحان أحياء أولى ثانوى، وذلك في ثاني أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2018 / 2019، وكان الشعار الغالب لهم "السيستم رجع".وقال المسئولون عن إدارة منظومة امتحانات أولى ثانوي، إن منظومة الاختبارات الإلكترونية للفصل الدراسي الثاني للصف الأول الثانوي 2018 /2019، حققت أمس نجاحًا كبيرًا؛ حيث استقبلت 409 آلاف و704 طلاب من المستهدفين لأداء الامتحان إلكترونيًا، لأداء امتحان مادة الأحياء في الفترة الأولى والثانية داخل المدارس المجهزة تكنولوجيًا بالمحافظات المختلفة.وأعلن المسئولون أن غرفة العمليات المركزية المختصة بمتابعة الامتحانات، لم تتلقَ أى شكاوى تؤثر على سير العملية الامتحانية أثناء سير امتحان أحياء أولى ثانوي.وقال المسئولون إن جميع طلاب الصف الأول الثانوي أدوا امتحان أحياء أولى ثانوى بسلام، مشيرين إلى أن منهم من أدى الامتحان بطريقة إلكترونية، ومنهم من أدى الامتحان بطريقة ورقية في المدارس غير المجهزة تكنولوجيًا.من جانبها، أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة أن نسبة أداء الطلاب فى مادة الأحياء خلال الفترة الصباحية بلغت 77% من إجمالى عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان، والبالغ عددهم 50.213 طالب وطالبة، كما بلغت النسبة 77.5% لطلاب الفترة المسائية والبالغ عددهم 9816 طالبا وطالبة.وفي القليوبية، أدى طلاب الصف الأول الثانوي بالقليوبية امتحان مادة الأحياء على جهاز التابلت بنسبة وصلت إلى 80% من إجمالي مدارس المحافظة فيما أدى طلاب المدارس التي هي خارج المنظومة امتحان مادة الأحياء ورقيا، وجاءت إدارة بنها التعليمية على رأس الإدارات التي أدى بها الطلاب الامتحان على جهاز التابلت بـ 20 مدرسة من إجمالي 23 مدرسة.وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية أنه جار العمل على تدارك المشاكل بالمدارس المتبقية على أن تصبح نسبة امتحان الطلاب بمدارس المحافظة للصف الأول الثانوي 100%، وذلك من خلال التنسيق مع مراكز التطوير التكنولوجي بالإدارات المختلفة.وفي الفيوم، تابع الدكتور محمد عبد الله، وكيل وزارة التعليم بالفيوم امتحان مادة الأحياء للصف الأول الثانوي العام بالفيوم، وذلك فى إطار النظام التعليمى الجديد، وذلك للوقوف على مدى انضباط العمل باللجان وإزالة العوائق التى قد تواجه الطلاب والمعلمين، واطمأن على انضباط لجان الامتحانات، وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب داخل اللجان من النظافة والتهوية والإنارة الكافية.وبلغ إجمالي عدد الطلاب المنتظمين بالمدارس الحكومية، والذين أدوا امتحان مادة الأحياء الفترة الصباحية 11057 بجميع المدارس الحكومية على مستوى المحافظة.وبعد التواصل مع غرفة العمليات بالمديرية، تم رصد إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا الامتحان إلكترونيا وبلغ عددهم 515 طالبا وطالبة، وعدد الطلاب الذين أدوا الامتحان ورقي 1536.وفي بورسعيد، صرح الدكتور نبوى باهى، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، بأن ٤٠١٥ طالبا وطالبة مقيدين بالصف الأول الثانوى العام بالنظامين الحكومى والخاص أدوا امتحان مادة الأحياء على أجهزة التابلت المدرسى.وأوضح وكيل الوزارة أن إجمالى الطلاب النظاميين المقيدين بالصف الأول ببورسعيد ٤٩١٢ طالبا وطالبة، حضر منهم الامتحان ٤٩٠٤ طلابا بغياب ٨ طلاب، مشيرا إلى أن ٨٩٢ طالبا وطالبة أدوا الامتحان بالنظام الورقى.وأكد أن جميع مدارس بورسعيد الثانوية الحكومية والخاصة وعددها ٢٩ مدرسة شهدت سهولة وسلاسة أثناء عملية ربط الطلاب على منصة امتحان الأحياء باستثناء أعداد قليلة لم يتمكنوا لأسباب تقنية.وفي قنا، شهدت شبكة امتحانات الصف الأول الثانوي، تحسنا ملحوظا في اليوم الثاني للامتحانات، حيث تمكن طلاب وطالبات ٥٥ مدرسة من إجمالي ٧٦ مدرسة من أداء الإمتحانات الإلكترونية، دون عوائق.من جانبه، قال الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، إن طلاب 55 مدرسة من إجمالي 76 مدرسة تمكنوا من دخول منصة الامتحانات التعليمية الإلكترونية وأداء الامتحانات دون أي مشاكل، فيما أدى طلاب 21 مدرسة الامتحان بالنظام الورقي.يذكر أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الصف الأول الثانوى بمختلف المدارس يبلغ ١٤٧١٩ موزعين على المدارس الحكومية والتجريبيبة والخاصة والخدمات.وفي المنيا، أكد محمد محمود عزب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، أن 90% من الطلاب أدوا الامتحان على التابلت ونجحوا في الدخول لمنصة الامتحانات وأداء الامتحان بسهولة، بينما أدى 10% من الطلاب الامتحان ورقيا لوجود بعض المشكلات الطفيفة بالسيستم، ولم تتلق غرفة العمليات أي شكاوى من الطلاب أو المدارس، وتم أداء الامتحان بنجاح في اليوم الثاني.ويؤدي الامتحان 28 ألفا و590 طالبا وطالبة من طلاب الصف الأول الثانوي المنيا امتحانات مادة الأحياء في 124 مدرسة ثانوية على مستوى المحافظة حكومية وخاصة.وأكد الطلاب سهولة الامتحان الإلكتروني أو الورقى، وأن الاختبار جاء في 17 سؤالا، وكانت الأسئلة متنوعة وتخاطب الفهم وليس الحفظ وبمستويات مختلفة.وأكد عزب أن هناك متابعة مستمرة لسير الامتحانات، من خلال غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وبالتنسيق مع الإدارات التعليمية التسع لمتابعة سير الامتحانات بجميع المدارس، والإبلاغ عن أي شكاوى للتعامل معها فورًا.وفي البحيرة، أعلن محمد سعد محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن نسبة أداء طلاب الصف الأول الثانوى فى مادة الأحياء خلال الفترة الصباحية، بلغت 83% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان، والبالغ عددهم 24413 طالبا وطالبة منتظم أدوا الامتحانات بـ100 مدرسة، مشيرا إلى أن نسبة المدارس المستهدفة لأدائها الامتحان إلكترونيا بلغت 100%، وأن استعداد المدارس لامتحان الفترة المسائية لطلاب المدارس الخاصة خلال الفترة تبدأ من الساعة الواحدة ظهرا وحتى الثانية والنصف بعد الظهر.وفي كفر الشيخ، قالت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إنها تفقدت عددا من المدارس للاطمئنان على سير الامتحانات، مؤكدة أن عدد المدارس التي أدى بها الطلاب الامتحان إلكترونيًا 59 مدرسة، وعدد المدارس التي أدى الطلاب الامتحان ورقيًا بها 37 مدرسة.وأضافت أن غرفة العمليات لم ترصد أي شكوى من الطلاب أو أولياء أمورهم والامتحان جاء فى مستوى الطالب المتوسط.وفي الإسماعيلية، أدى طلاب الصف الأول الثانوي بالإسماعيلية امتحان الأحياء إلكترونيا بـ"التابلت" بنسبة 98% على مستوى إدارات الإسماعيلية الثمانية، ومن جانبه، أكد الدكتور خالد خلف قبيصي، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، أن طلاب الصف الأول الثانوى وعددهم 8012 في 45 مدرسة، أدوا امتحان الأحياء إلكترونيا، فيما أدى طلاب 7 مدارس الامتحان ورقيًا.وذكر أن غرفة العمليات تابعت على مدار اليوم مستجدات الأمور بالإدارات التعليمية، والتي أكدت أن الطلاب أدوا الامتحان بسهولة ويسر باستخدام التابلت وأنه تم التعامل مع المواقف الفردية.وفي الدقهلية، تمكن طلاب وطالبات الصف الأول الثانوى بالدقهلية والبالغ عددهم 46 ألفا و595 طالبا وطالبة بـ173 مدرسة حكومية و12 مدرسة خاصة على مستوى المحافظة من أداء امتحان مادة الأحياء إلكترونيا فى 97% من مدارس الدقهلية، فيما فشل فى 3% من المدارس وتم استبداله فيهم بالورقى.فيما أكد علي عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، أنه تم المرور على جميع المدارس والتأكد من جاهزية جميع اللجان بها، بعد ما حدثمن عطل فى السيستم، أول يوم أدى الى تأدية امتحان اللغة العربية فى معظم اللجان ورقيا.وفي الإسكندرية، قال مصطفى العجمى، وكيل وزارة التربية ولتعليم فى الإسكندرية، إن طلاب الصف الأول الثانوي العام أدوا امتحان مادة الأحياء إلكترونيا بـ 89 مدرسة من إجمالي 109 مدارس على مستوى المحافظة.وأضاف وكيل الوزارة في تصريحات صحفية أن طلاب 20 مدرسة فقط أدوا الامتحان ورقيا، وذلك بعد عودة "السيستم" بمعظم المدارس.وفي الأقصر، نجح الطلاب فى أداء الامتحان إلكترونيا بنسبة 96% من إجمالى الطلاب المقرر لهم أداء الامتحان إلكترونيا على مستوى مدارس المحافظة.وفي السويس، قالت سلمى الشاعر، وكيل وزارة التعليم بالسويس، إن جميع المدارس التى اتصلت بالمنصة الجديدة انتظم طلابها بنسبة 100% فى أداء أمتحانات اليوم الثانى بالنظام الإلكترونى التابلت خلال أداء أمتحان الأحياء.ولكن على صعيد آخر، عبر طلاب مدرسة الإبراهيمية الثانوية بالسيدة زينب عن صعوبة بعض أسئلة مادة الأحياء.وقال الطلاب إن الامتحان مكون من 17 سؤالا، موضحين أن معظم الأسئلة كانت غير مباشرة وتحتاج إلى تفكير.ومن أبرز الأسئلة التي حيرت الطلاب خلال الامتحان؛ سؤال عن الاسم العلمي لــ "السمكة البلطي" كل اختياراته كانت محيرة جدا للطلاب وفقا لرواية الطلاب، حيث إن المعنى المطلوب كان باللاتينية، كما جاء في أحد نماذج الامتحان سؤال بنفس الطريقة يطلب من الطلاب الاسم العلمي لنبات الفول.وقد شكا بعض الطلاب من أن نسخة الامتحان الإلكتروني أصعب من نسخة الامتحان الورقي الذي تم توزيعه على بعض الطلاب.وكانت امتحانات الصف الأول الثانوى 2018/ 2019 انطلقت أمس، الأحد، ويؤدى الطلاب الامتحانات على فترتين، الصباحية تضم طلاب المدارس الحكومية والخدمات والمنازل والسجون والمستشفيات، والمسائية لطلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية.ويؤدي جميع طلاب المدارس الحكومية والرسمية لغات والخاصة والمعاهد القومية الامتحانات إلكترونيًا، بينما يؤدي طلاب المنازل والخدمات والسجون والمجندين وطلاب المستشفيات الامتحانات بصورة ورقية، وذلك في الفترة الصباحية، على أن تكون الفترة المسائية لطلبة المدارس الخاصة والمعاهد القومية إلكترونيًا.