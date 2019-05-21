أمين صندوق الأطباء: لا داع لإنشاء البورد والزمالة المصرية أفضل

قال الدكتور محمد عبد الحميد، أمين صندوق نقابة الأطباء، إنه هناك أكثر من مائة طبيب متضرر من عدم استقرار الأوضاع بوزارة الصحة تجاه تحمل مصاريف شهادة البورد المصري، مضيفا ان وزيرة الصحة أقرت في السابق بتحمل مصاريف البورد.



وأكد أمين الصندوق، في تصريحات لصدي البلد، أن الوضع الحالي يتسم بالضبابية تجاه شهادتي البورد والزمالة، مضيفا أن شهادة البورد غير تابعة بشكل مباشر إلى وزارة الصحة وإنما لمجلس الوزراء.



وأوضح عبدالحميد، أن الضبابية شملت عدم معرفة الموقف الحالي للبورد هل سوف تستمر أم سيتم انهاء العمل بها والعودة للزمالة المصرية، مضيفا أن الزمالة المصريه شهادة ممتازة ولها سنوات ومعترف بها في دول عربية اجنبية كثيرة، وتوفر الجانب العملي للطبيب بعد انتهاء دراسته.



وأشار امين الصندوق، أن لايوجد اي داعي لإلغاء شهادة معترف بها في دول كثيرة عربيه واجنبية وهي الزمالة المصرية، لإصدار شهادة أخرى باسم مختلف وبنفس البرنامج الدراسي وهي البورد المصري مضيفا ان البورد يكلف 6 آلاف جنيه فس السنة الواحدة.



واضاف امين الصندوق، ان الدفعة الأولى من البورد بدأت دراسة بالفعل، و عند اتخاذ وزارة الصحة القرار بإلغاء البورد سيكمل الاطباء دراستهم فى برنامج الزمالة مضيفا أن الهدف من الشهادتين هو امتحان موحد يضمن خوض الطبيب التجربة الاكلينيكية، و تسمح للطبيب بالتأهيل بأن يكون أخصائيا.



وأشار عبد الحميد، ان الافضل فتح مستشفيات جديدة تسمح للأطباء بالتسجبل بعمل الدراسات العليا او الزمالة او البور، وإتاحة التدريب علي رأس العمل، مضيفا أن النقابة أرسلت العديد من الخطابات لوزارة الصحة ومجلس الوزراء بإلغاء البورد والاستمرار على الزمالة المصرية ذات التكلفة الأقل.

