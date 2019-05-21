المخاطر التي تحاك للوطن.. ندوة في ثقافة أسيوط

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة المتنوعة بفرع ثقافة أسيوط، حيث قدم قصر ثقافة ابوتيج ندوة تثقيفية بعنوان "المخاطر التي تحاك للوطن" حاضرها محمد عبد الرحيم مدير إدارة الأوقاف بصدفا، والذى تناول الحديث حول مكانة مصر ودورها التاريخي والفعال فى وسط العالم العربي والأوروبي وما هى المخاطر التي تهدد الشباب، وأنه لا بد من تفعيل الرقابة على الأبناء.



كما اختتم القصر فعاليات الورشة الفنية لذوى القدرات الخاصة والتى استمرت على مدار ثلاثة أيام ونفذتها الفنانة فاطمة الزهراء عبد الباسط وأقيم معرضا فنيا لعرض أعمال الأطفال نتاج الورشة وتكريم المواهب الفنية المتميزة، واختتم قصر ثقافة الغنايم ورشة الفنون التشكيلية والتى استمرت لمدة ثلاثة ايام متتالية، عبر فيها الاطفال عما يدور بداخلهم من ابداع وفنون وانتهت بمعرض من منتجاتهم الفنية والتى نفذها الأستاذ علاء هنتش.



تستمر فعاليات الورشة الفنية "فانوس رمضان" بمكتبة صلاح شريت بريفا لليوم الثانى على التوالي بقيادة المدربة أسماء عمر سعد الراوي، حيث بدأت تدريب الرواد علي إستكمال الأعمال الفنية وتجهيزها للمعرض، وتتواصل فعاليات ورشة الاشغال اليدوية بقصر ثقافة الزعيم جمال عبدالناصر ببنى مر ونفذتها الاستاذة رانيا محمد مصطفى، كما أقيم بنادى تكنولوجيا المعلومات بالقصر محاضرة ثقافية بعنوان "التكنولوجيا بين الانقياد والتقنين" قامت بها علياء الشريف، حيث تناولت الحديث حول القوانين والتشريعات التى تقنن التكنولوجيا الحديثة وان هناك مجال واسع فى اختراق تلك القوانين



أعد بيت ثقافة منفلوط المسابقة الثقافية لمدة يوم واحد ضمن برنامج شهر رمضان، بإشراف د. يحيى محمود حيث القى على الاولاد مجموعة من الأسئلة الثقافية المتنوعة منها دينية ومعلومات عامة، وتاريخ وتنافس الأطفال على الإجابات الصحيحة واختتمت بتكريم الفائزين بجوائز رمزية.



عقدت مكتبة الطفل والشباب بالصبحة ندوة تثقيفية بعنوان "التسامح في الإسلام" بمقعد آل الشريف بالصبحه، حاضرها الباحث أحمد محمد علي بكر الذى تناول الحديث حول أهمية التسامح في الإسلام وان الاختلاف فى الفكر الإسلامي المتطرف هو الذى يحض على العنف.