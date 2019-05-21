ثقافة الإسكندرية تناقش القيم المكتسبة من الصيام

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة عددا من الفعاليات الثقافية والفنية بفرع ثقافة الإسكندرية، حيث أقامت إدارة الشباب والعمال التابعة للفرع محاضرة بعنوان "القيم المكتسبة من الصيام وتأثيرها الإيجابي على العمال"، تحدث خلالها د. نبيل علام عن أهمية الصيام للصحة العامة وكيفية استغلال فترة الصيام للتخلص من العادات السلبية مثل التدخين والإسراف في تناول الطعام، وذلك بقصر ثقافة الأنفوشي.



وعقدت في المكتبة العامة للقصر ، ندوة بعنوان "الفن السكندري" بحضور المؤرخ الفني عصام محمود و سارة زيادة، أما بمكتبة الطفل قامت أخصائية المكتبة بمناقشة "كتاب الخلفاء الراشدين -عمرو بن الخطاب" للمؤلف شوقي حسن.



عقد نادى الأدب ببيت ثقافة 26 يوليو ندوة بعنوان "ذكرى العاشر من رمضان" بحضور د. محمد نور الدين بطل ملحمة كبريت والدكتور طارق القيعى مستشار محافظ الإسكندرية وعميد كلية الزراعة ورئيس المجلس الشعبى المحلى الأسبق، بينما نظم قصر ثقافة برج العرب ندوة بعنوان "التعامل الإيجابي في شهر رمضان" تحدثت خلالها مسئول الثقافة العامة عن إيجابيات التعامل في شهر الرحمة ومنها صلة الرحم والتعاون مع الجار وعدم إزعاج الأخرين بالأصوات المرتفعة كما حثت علي وجوب تعليم الأبناء السلوك القويم في الشارع و إحترام الكبير .