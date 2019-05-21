نشرة الفن .. أول تعليق من سهير البابلى على مرضها.. و15 أزمة × 15 يوم.. المشاكل والخلافات تسيطر على المشهد الدرامي في رمضان

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الفنية خلال الساعات القليلة الماضية والتى حازت على اهتمام القراء ونكشف فيها تفاصيل اول تعليق للفنانة سهير البابلى عن مرضها وسخرية مصطفى خاطر واحمد فهمى من بلوفر عمرو دياب.
أول تعليق من سهير البابلي على أزمتها الصحية.. فيديو
سخرية لاذعة.. بلوفر عمرو دياب موضة نجوم الدراما الرمضانية
«أفورة» مسلسلات رمضان تتوالى.. سليم الأنصاري رجل لا يقهر.. وريهام عبد الغفور تحب تلميذها أحمد مالك في زي الشمس
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بإطلالة مميزة .. ريهام عبد الغفور في جلسة تصوير جديدة
مصطفى شعبان يوجه رسالة للفنان محمود البزاوي
أول تعليق من سهير البابلي على أزمتها الصحية.. فيديو
سخرية لاذعة.. بلوفر عمرو دياب موضة نجوم الدراما الرمضانية
«أفورة» مسلسلات رمضان تتوالى.. سليم الأنصاري رجل لا يقهر.. وريهام عبد الغفور تحب تلميذها أحمد مالك في زي الشمس
15 أزمة × 15 يوم.. المشاكل والخلافات تسيطر على المشهد الدرامي في رمضان
بإطلالة مميزة .. ريهام عبد الغفور في جلسة تصوير جديدة
مصطفى شعبان يوجه رسالة للفنان محمود البزاوي