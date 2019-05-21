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فن

نشرة الفن .. أول تعليق من سهير البابلى على مرضها.. و15 أزمة × 15 يوم.. المشاكل والخلافات تسيطر على المشهد الدرامي في رمضان

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 02:01 ص
سهير البابلى
سهير البابلى
أحمد إبراهيم

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