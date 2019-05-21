معرض فن تشكيلي ومحاضرات في ثقافة سوهاج

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة سوهاج تقديم فعاليات الاحتفال بشهر رمضان الكريم، واختتم قصر ثقافة سوهاج فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية بعدد من الأنشطة، تضمنت افتتاح مدير عام الفرع معرض الفن التشكيلى نتاج ورش رواد القصر تضمن المعرض ٤٥ لوحة من الالوان المائية والزيتية والرصاص للرواد المتدربين بقاعة الفنون التشكيلية، بجانب ذلك عقد القصر محاضرة بعنوان "دور مؤسسات المجتمع المصرى فى التنمية الثقافية" حاضرها د. محمداحمد سليمان عبيد.



كما أقيمت أمسية شعرية شارك فيها كلا من الشعر فتحى الصومعى، وعصام مهران، بالاضافة الى فقرة لاكتشاف المواهب الشابة بالحديقة، وتوزيع شهادات تقدير للمتميزين من الاطفال فى المواهب، ثم توالت العروض الفنية لفرقه سوهاج للالات الشعبية بقيادة محمد عبد السلام، وفرقة الانشاد الدينى للمنشد محمد عثمان الشمندى، واختتمت الليلة بفرقة الانوار المحمدية للانشاد الدينى بقيادة حمادة الشاذلى، وذلك بالحديقة الثقافية، كما اقام نادى أدب القصر لقاء ادبى عن "الادب الشعبى اثرة على الانتاج الأدبى" بحضور شعراء وادباء سوهاج وذلك بقاعة النادى بالقصر.



يستمر قصر ثقافة الطفل فى ورش الفن التشكيلي، إلى جانب ورش حكي لقصص هادفة، ومسابقة معلومات عامة بالقصر، كما تستمر ورشة الفنون التشكلية ببيت ثقافة بني حميل تدريب ا. ممدوح محمد السمان غالب، وفى بيت ثقافة جرجا تواصل ورشة الفن التشكيلى عمل لوحة جدارية بالوان الزيت لرسم لاعب مصر محمد صلاح، تنفيذ الفنان جوني رفعت.



أعد بيت ثقافة العسيرات محاضره بعنوان "التكافل الإجتماعى طريق للسلم الإجتماعى" حاضرها احمد ابراهيم محمد، بالاضافة الى عرض فنى لفرقة كورال العسيرات ببيت الثقافة، كما عقد بيت ثقافة المراغة محاضرة بعنوان "محافظتى فى ركاب التاريخ" حاضرها ا. فتحى الشاذلي باحث في التاريخ، إلى جانب أمسية شعرية للشاعر محمد محمدين، بالاضافة الى الابتهالات الدينية للمبتهل الشيخ صبرى السيد على وذلك بمجلس قروى اولاد إسماعيل، ويواصل بيت ثقافة ساقلتة المسابقة الثقافية مع د. عمر صاحب الأمير .



ضمن أخر فعاليات شهر رمضان المعظم أقامت مكتبة الطفل والشباب محاضرة بعنوان "التعصب والتشدد مرض قديم حديث" القاها فضيلة الشيخ عبد الباسط صابر السمان وتناولت المحاضرة الحديث عن التعصب والتشدد وكيفية التغلب على ظاهره العنف والتعصب، وذلك بمقر المكتبة.



أقام بيت ثقافة البلينا امسيه شعريه شارك فيها الشعراء ممدوح السباعي وشريف جاد الله واحمد حفني الحلفاوي ببيت الثقافه، كما نظم بيت ثقافة جهينة قافلة ثقافية تضمنت محاضرة بعنوان "التكافل الاجتماعى طريق للسلم الأجتماعى" حاضرها ا. محمد محمد قبيصى، بالاضافه الى إنشاد دينى للشيخ إسلام محمد عبد الله بدوار أل هريدى بجهينه .



عقدت الدراسات والبحوث من خلال التجمعات الثقافية محاضرة بعنوان "الحوار الثقافى ودوره فى التواصل والبناء" حاضرتها د. هيام عبد الراضى، بجان عقد لقاء شعرى للشاعر علاء عبد السميع، بالاضافه الى انشاد دينى للمنشد خليفه الرفاعى، وذلك بجمعيه شئون الطلبه بسوهاج.