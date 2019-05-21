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محافظات

وحدة وطنية.. كنيسة الملائكة ميخائيل بالأقصر تقيم إفطارا للصائمين.. الخميس

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 06:47 ص
صدى البلد
شمس يونس
تقيم كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بقمولا التابعة لمركز القرنة غرب الأقصر، حفل افطار للصائمين، وذلك تحت رعاية نيافة الأنبا يوساب أسقف عام الأقصر، والقس فلوباتير رزق، راعي الكنيسة، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.

وقال روفائيل مفيد خادم بالكنسية، إن الافطار المقرر إقامته الخميس المقبل، يعد حفلا يقام لإخواننا من المسلمين بمناسبة شهر رمضان الكريم، كما يحتفلون معنا بأعيادنا، مشيرًا إلى أنه لا أحد يستطيع التمييز بين مسلم أو مسيحي في القرية لمدى الترابط بينهم.

وأوضح محمد عبد الواسع، أحد شباب القرية المشاركين في تنظيم الحفل، أن هذا الافطار عادة سنوية تحرص الكنيسة على إقامتها، لمشاركة اخوتهم المسلمين بفرحة شهر رمضان الكريم، يأتي في اطار عمق الترابط في العلاقات الاجتماعية بين الطرفين التي يتحلى بها أبناء القرية منذ قديم الأزل.

ومن المقرر حضور عدد من الشخصيات التنفيذية والشعبية، في حفل الافطار الذي تقيمه كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل، بالإضافة إلى مئات المدعوين من أبناء القرية والقرى المجاورة لها.

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