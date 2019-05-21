طلبوا مني الكذب أمام الكونجرس.. شهادة مايكل كوهين تورط إدارة ترامب

كشفت لجنة بمجلس النواب الأمريكي ، الاثنين، عن فحوى جلسات الاستماع لمايكل كوهين المحامي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



وأثناء الإدلاء بشهادته أمام أعضاء الكونجرس أكد كوهين أن محامي ترامب طلب منه شهادة زائفة، بحسب "شبكة سي إن إن" الأمريكية.



ويقول كوهين إن محامي ترامب الحالي جاي سيكولو طلب منه بأن يدلي بشهادة زور أمام الكونجرس حول مفاوضات بناء برج ترامب في موسكو وانتهائها في يناير 2016، لكنها في الواقع استمرت حتى يونيو من العام ذاته.



يقضي كوهين عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة ارتكاب جرائم مالية وانتهاكات تمويل الحملات الانتخابية والكذب على الكونجرس في شهادته لعام 2017.



واعتبر الديمقراطيون شهادة كوهين بأنها سببا كافي لفتح مزيد من التحقيقات مع ترامب وفريقه.