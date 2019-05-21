منها العقرب والعذراء.. أبراج تتميز بالشك عندما تقع في الحب

يسعى العديد من الأشخاص إلى فهم شخصيات الأبراج، فعندما تقع المرأة في حب رجل ما تتلهف ان تتعرف على صفاته التي يكاد يحاول إخفائها عنها، فتحاول ان تكتشف برجه وتقرأ عنه.



وكشف موقع بولد سكاى الهندى الشهير عن سلوك 6 أبراج عندما تقع فى الحب .



١- الحمل عندما يقع فى الحب :

عندما يقع فى الحب لاول مرة يبدو كالطفل يفرح باللعبة الجديدة ويشعر ببعض التوتر لفترة ما والخوف عليها إلى أن يزهد فيها .



٢- الثور عندما يقع فى الحب:

يتفاعل مع الطبيعة والحب ويستمتع بكل التفاصيل، فمن الممكن تجد بعضهم يخرج بملابس خفيفه فى عز المطر حتى يستمتع بالمشهد.



٣- الجوزاء عندما يقع فى الحب:

الازدواجيه المشهوره عنه، فتجده يؤمن بشئ معين ويثق فيه وفى نفس اليوم فى ساعة اخرى ينكرها ونجد رايه ينقلب ١٨٠ درجة وقد يكون سعيدا في لحظه وبعدها بدقائق بسيطه تجده فى شدة الضيق والضجر.



٤- السرطان عندما يقع فى الحب:

التناقض إذا واجهوا شيئا لايقبلوه و وقد يقطعون علاقتهم مع أصدقائهم بسبب تصرف بسيط يجدون فيه اهانه لهم .



٥- العذراء عندما يقع فى الحب:

الميل الشديد فى التركيز فى التفاصيل الممله للاشياء على حساب اصل المشكله



6- العقرب عندما يقع فى الحب:

إذا شك فى شخص في امر ما فنجده يتحول الى شخص عدوانى خطير ويستخدم كل الاسلحة للقضاء على الشخص المشكوك فيه .