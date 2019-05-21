حملة تفتيشية مسائية لصحة أسوان على المقاهى والكافتيريات بكوم أمبو.. صور

نظم مكتب مراقبة الأغذية بمركز كوم أمبو التابع لمديرية الشئون الصحية بأسوان حملة تفتيشية خلال الفترة المسائية على المقاهى والكافتيريات .



وقد أسفرت الحملة عن ضبط وإعدام 12 لتر من مشروب " سوبيا " غير صالحة للإستهلاك الأدمى ، بالإضافة إلى تحرير عدد 12 محضر جنحة صحية ضد الأماكن المخالفة وذلك بإشراف من الدكتور محمد سيد مدير ادارة كوم أمبو الصحية .



ويأتى تنفيذ هذه الحملات التفتيشية المفاجئة فى إطار الحملات المستمرة لمراقبة الأسواق بناءًا على توجيهات الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان ، وتحت إشراف الدكتور مصطفى أبو المجد مدير إدارة الطب الوقائى .