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فن

مسلسل ابو جبل الحلقة 15 .. مصطفى شعبان يكتشف خيطا جديدا في حادث حريق منزله

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 03:00 ص
صدى البلد
أحمد إبراهيم
شهد مسلسل ابو جبل الحلقة 15 تطورا جديدا فى الأحداث واكتشف مصطفى شعبان "حسن" خيطا جديدا فى قضية حريق منزله وسرقة أمواله ويذهب بالشك الى أحد العاملين فى الورشة الخاصة بابن عمه "أحمد حبشى".

كما يشهد مسلسل ابو جبل الحلقة 15 تجاهل محمد دياب "سعد" إلى زوجته نجلاء بدر "روبى" بعد أن حصل على أمواله من حسن.

مسلسل ابو جبل الحلقة 15 يقوم ببطولته مصطفى شعبان ونجلاء بدر ومحمد دياب ومحمد على رزق وعائشة بن احمد وتاليف محمد سيد بشير واخراج احمد صالح.

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