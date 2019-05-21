ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

حيل سريعة تسهل عليك شراء ملابس العيد لأطفالك

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 06:01 ص
حيل سريعة تسهل عليك
حيل سريعة تسهل عليك شراء ملابس العيد لأطفالك
أسماء عبد الحفيظ
مع اقتراب العيد تبدأ معاناة الوالدين وخاصة الأم في رحلة البحث عن الملابس الجديدة لتكون "هدوم العيد المنتظرة" ومع ضيق الوقت وزحام الجميع على الشراء تكون عملية البحث أصعب خاصة مع ملابس الأطفال الصغار، لهذا سنقدم لكِ نصائح سريعة كشف عنها موقع هيلث، تجعل مشوار شراء ملابس العيد أسهل.

تسوقي بمفردك
من الأفضل أن تقومي بمشوار التسوق لشراء ملابس العيد لأبنائك وأنتِ بمفردك حتى يكون أسهل وأسرع، تجنبًا للتحرك في الزحام معهم وكثرة دخول المحلات وتعدد الاختيارات أمامهم.

تحديد الاختيارات
يجب أن تحدد خيارات الملابس وأنواعها وألوانها وعددها قبل البدء بمشوار التسوق لشراء ملابس العيد لأبنائك، لأن هذا سيوفر الكثير من الوقت والمجهود في البحث عن المطلوب بدلًا من تضييع الوقت في البحث عن المطلق.

المقاسات
حتى يمكن إتمام مشوار التسوق لشراء ملابس العيد لأبنائك بمفردك عليك حفظ مقاسات أطفالك جيدًا إما بكتابتها في ورقة أو أخذ عينة من الملابس الحديثة ذات المقاس الصحيح لتكون مثال يمكن القياس عليه بسهولة، وهو ما يوفر عليك العودة مرة أخرى لاستبدال وتغير الملابس التي تم شراؤها بأخرى.

ترشيحاتنا

بديل لـ مذيب البلغم.. تناول الملعقة السحرية يوميا على السحور

محمد داود: الصيام يخلصك من نقطة ضعف آدمية يدخل إليك الشيطان منها

بسبب سلوك أنقرة.. السعودية تحذر من السياحة والاستثمار في تركيا.. تفاصيل

رد نارى من أحمد مرتضى على مشجع أهلاوي طلب حضور نهائي الكونفدرالية

الزمالك الطريق الوحيد لهداف الداخلية عقب هبوط الفريق إلى القسم الثاني

البحوث الإسلامية تكشف عن أكثر وقت يُستحب فيه دعاء الله فى رمضان

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ننشر تفاصيل حادث أحمد ياسر ريان .. صور

امم افريقيا .. خطوات التسجيل على موقع تذكرتي بسهولة لـ حضور جميع المباريات

إطلالات أميرية.. درة تخطف الأنظار على السجادة الحمراء فى مهرجان كان.. صور