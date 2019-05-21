حيل سريعة تسهل عليك شراء ملابس العيد لأطفالك

مع اقتراب العيد تبدأ معاناة الوالدين وخاصة الأم في رحلة البحث عن الملابس الجديدة لتكون "هدوم العيد المنتظرة" ومع ضيق الوقت وزحام الجميع على الشراء تكون عملية البحث أصعب خاصة مع ملابس الأطفال الصغار، لهذا سنقدم لكِ نصائح سريعة كشف عنها موقع هيلث، تجعل مشوار شراء ملابس العيد أسهل.



تسوقي بمفردك

من الأفضل أن تقومي بمشوار التسوق لشراء ملابس العيد لأبنائك وأنتِ بمفردك حتى يكون أسهل وأسرع، تجنبًا للتحرك في الزحام معهم وكثرة دخول المحلات وتعدد الاختيارات أمامهم.



تحديد الاختيارات

يجب أن تحدد خيارات الملابس وأنواعها وألوانها وعددها قبل البدء بمشوار التسوق لشراء ملابس العيد لأبنائك، لأن هذا سيوفر الكثير من الوقت والمجهود في البحث عن المطلوب بدلًا من تضييع الوقت في البحث عن المطلق.



المقاسات

حتى يمكن إتمام مشوار التسوق لشراء ملابس العيد لأبنائك بمفردك عليك حفظ مقاسات أطفالك جيدًا إما بكتابتها في ورقة أو أخذ عينة من الملابس الحديثة ذات المقاس الصحيح لتكون مثال يمكن القياس عليه بسهولة، وهو ما يوفر عليك العودة مرة أخرى لاستبدال وتغير الملابس التي تم شراؤها بأخرى.