هشام يكن عن جروس: مستوى الخصوم يساعده.. وعليه الاستفادة من التغيير الثالث

هاجم هشام يكن نجم الزمالك السابق، السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأبيض، مبديًا عدم رضاه عن العديد من قراراته خلال الفترة السابقة.



قال يكن في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن جروس يجب أن يستفيد من التغيير الثالث وإعطاء فرص للاعبين في الدوري أو الكونفيدرالية، مشيرًا إلى أنه كان يجب أن يقوم بسحب أحد لاعبي الهجوم والدفع بلاعب وسط ملعب أمام نهضة بركان في ذهاب نهائي الكونفيدرالية.



وتابع أن حالة المنافسين تساعد جروس على تحقيق النتائج، بدليل أنه عندما واجه فريقًا قويًا مثل بيراميدز خسر الزمالك، مشيرًا إلى أن بيراميدز يملك لاعبين مهاريين جدًا لكنه يعتمد على استعراض قواه عكس الزمالك الذي يستعرض موقف من خلال حماس لاعبيه.